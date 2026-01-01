رذاذات تثبيت المكياج في الصيف.. حل فعّال لإطلالة مشرقة تدوم طويلاً

وكالات /سما/

في فصل الصيف يفقد المكياج انتعاشه سريعاً بسبب الحرارة والرطوبة والتعرق، خصوصاً في المناطق التي تتعرض للحركة المستمرة. لذلك تأتي خطوة التثبيت الأخيرة حاسمة للحفاظ على ثبات الإطلالة وإشراقة البشرة خلال ساعات اليوم الطويلة.

تطورت تركيبات رذاذات التثبيت الحديثة لتجمع بين خصائص التثبيت الفعّال ومكونات العناية بالبشرة الغنية، مثل حمض الهيالورونيك والسيراميدات ومضادات الأكسدة، ما يوفر الترطيب والحماية من العوامل البيئية والتلوث والجذور الحرة في آن واحد.

يعتمد رذاذ Hyaluronic Glow Setting Mist من العلامة باي تيري على 8 أنواع من حمض الهيالورونيك، ليوفر دعماً متعدد المستويات لترطيب البشرة والحفاظ على مظهرها الممتلئ. يثبت المكياج لمدة تصل إلى 16 ساعة، ويحتوي على زهرة الكاميليا اليابانية والسيراميدات والبروبيوتيك، مع كونه خالياً من الكحول الطبي والعطور ونباتياً بنسبة 90% من المكونات الطبيعية.

أما رذاذ Fix Make-Up Setting Spray من كلارنس فيوفر تثبيتاً يصل إلى 24 ساعة مع الحفاظ على مظهر البشرة المنعش والمضيء. يعتمد على مستخلص ورد الألب الذي يعزز إشراقة البشرة، و93% من المكونات الطبيعية و97% من مكونات العناية. يمكن استخدامه خلال اليوم لمنح الوجه إحساساً منعشاً ومظهراً أكثر حيوية.

يقدم Hydrating Fix Mist من سانسي تجربة تجمع بين التثبيت والترطيب المستمر من خلال رذاذ ناعم وشفاف. يحافظ على ترطيب البشرة دون إحساس ثقيل أو لزج، مما يجعله مناسباً خصوصاً للبشرات التي تحتاج ترطيباً إضافياً مع الحفاظ على مظهر المكياج منتعشاً ومرتباً.

لمحبي المكياج المتوهج يأتي Prep-Set-Glow Setting Spray من ايكونيك لندن كمنتج متعدد الاستخدامات. يحتوي على جزيئات عاكسة للضوء تمنح البشرة توهجاً وحيوية، ويمكن استخدامه قبل المكياج لتحضير البشرة أو بعده لتثبيت الإطلالة. تركيبته غنية بمستخلص الخيار والبابونج ومضادات الأكسدة والشاي الأخضر والكافيين، ويمكن استخدامه أيضاً لتعزيز كثافة ألوان ظلال العيون.

للحصول على أفضل نتيجة في الصيف، ابدئي بتحضير البشرة جيداً من خلال التنظيف والترطيب واستخدام واقي الشمس، ثم اتركي المستحضرات تمتص قبل البدء بالمكياج. بعد الانتهاء من الإطلالة، رشي المثبت على الوجه من مسافة مناسبة بحركات متساوية، مع التركيز على المناطق التي يختفي فيها المكياج سريعاً، مع تجنب الإفراط في الكمية.

خلال النهار يمكن إعادة استخدام الرذاذ المرطب عند الحاجة إذا بدأت البشرة تبدو جافة. أما للبشرات الدهنية فمن الأفضل اختيار تركيبة خفيفة وخالية من المكونات الدهنية، مع استخدام أوراق امتصاص الزيوت قبل إعادة التثبيت.

بهذا يصبح مثبت المكياج خطوة أساسية في روتين الجمال الصيفي، ليس فقط للحفاظ على ثبات الإطلالة بل أيضاً لضمان ظهور البشرة منتعشة ومشرقة رغم الحرارة والرطوبة.