إكسينتريكا V12 رودستر.. مكشوفة بمحرك V12 وقير يدوي

وكالات /سما/

كشفت شركة إكسينتريكا الإيطالية المتخصصة في إعادة تصنيع وتعديل السيارات الكلاسيكية عن تحفتها الميكانيكية الجديدة، سيارة إكسينتريكا V12 رودستر، وهي نسخة مكشوفة مطورة من لامبورجيني ديابلو الشهيرة من حقبة التسعينيات، تجمع بين جاذبية التصميم الكلاسيكي والهندسة الحديثة المتقدمة.

ستُعرض السيارة رسمياً للجمهور خلال فعالية The Quail ضمن أسبوع مونتيري للسيارات، وسيقتصر إنتاجها على 19 نسخة فقط عالمياً، حيث يتم تخصيص كل سيارة بالكامل وفقاً لرغبات مالكها الفردية.

تعتمد السيارة على محرك V12 بتنفس طبيعي سعة 5.7 لتر معاد تدويره وإعادة هندسة شاملة، ينتج قوة 550 حصاناً عند 7,000 دورة في الدقيقة مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر. يرتبط بهذا المحرك ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات من النوع Gated Manual ينقل القوة مباشرة إلى العجلات الخلفية.

من حيث الأداء، تسجل السيارة تسارعاً من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 335 كيلومتراً في الساعة، وينخفض وزنها الإجمالي إلى 1,540 كيلوغراماً.

لم يقتصر عمل الشركة الإيطالية على إزالة السقف من هيكل لامبورجيني ديابلو، بل أجرت دراسات أيروديناميكية متخصصة لتوجيه تدفق الهواء حول المقصورة المكشوفة، مع تقوية الشاسيه باستخدام ألياف الكربون لضمان الاستقرار الهيكلي الكافي.

قاد تطوير هذا المشروع المهندس ماوريزيو ريجياني، الذي تولى رئاسة القطاع التقني السابق في شركة لامبورجيني وأشرف على تطوير نماذج أسطورية منها مورسيلاجو وجالاردو وأفينتادور وهوراكان. تعاون في التصميم استوديو بوروميو دي سيلفا بميلانو، حيث تطلب تطوير كل نسخة إنتاج أكثر من 3,500 قطعة خاصة وحصرية.

شملت التحديثات المطبقة على السيارة شاسيه مدعم بالصلب وألياف الكربون، مسار عريض محسّن، نظام تعليق شبه نشط، توجيه هيدروليكي، ومكابح بريمبو الحديثة. تمثل هذه السيارات الـ 19 المحدودة صيغة متطورة تجمع بين محرك V12 ذي التنفس الطبيعي ونظام نقل حركة يدوي تقليدي دون تدخل تقني، فضلاً عن تجربة قيادة مكشوفة مباشرة بدون سقف يعزل السائق عن الطريق.

اقرأ أيضًا: