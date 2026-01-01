من الإنسان إلى الآلة.. صناعة الاتصالات تعيد تعريف دورها

وكالات /سما/

بعد أربعة عقود من السعي الحثيث لتحقيق هدف واحد، اقتربت صناعة الجوالات من إنجازها: وصلت خدمات الاتصالات الآن إلى حوالي 5.8 مليار مستهلك، يمثلون نحو 70 في المائة من سكان الكرة الأرضية. ولدى انتقال المعروض من الجهات التجارية للدول الغنية، لم تعد مسألة الاتصال البشري تشكل التحدي الأساسي لهذا القطاع.

أمام هذا التشبع في السوق البشرية، اتجهت الصناعة صوب آفاق جديدة تماماً. خلال معرض «المؤتمر العالمي للجوالات» في شنغهاي أواخر يونيو 2026، لم تكن الهواتف الذكية محور الاهتمام؛ فقد خُصصت قاعات العرض للمركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة وأسراب الروبوتات والأقمار الاصطناعية. جميع هذه الأنظمة، رغم اختلافها الجذري، تشترك في خاصية واحدة: فهي أجهزة اتصال متطورة تقضي معظم وقتها في تبادل البيانات فيما بينها ومع الخوادم والأنظمة السحابية.

التحول الجوهري الذي تشهده الصناعة لا يتعلق بتحسين الأجهزة - فهاتف 2026 لا يختلف جوهرياً عن نسخة 2022 - بل بالانتقال من ربط الإنسان بالإنسان إلى ربط الآلة بالآلة. سرب من الطائرات المسيرة يحتاج بيانات موقع فورية بدقة تفوق سرعة التصادم، وروبوت يعمل في المصنع يتلقى تعليماته عبر الشبكة بدلاً من الاعتماد على برمجة مسبقة - هذه التطبيقات تتطلب تقنية «الجيل الخامس المتقدم» وليس الاتصالات التقليدية.

الصين تتصدر هذا التحول، فهي تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من إجمالي اتصالات الجيل الخامس عالمياً، وطرحت تقنية الجيل الخامس المتقدم تجارياً في أكثر من 330 مدينة. شركة «تشاينا تيليكوم» تعاونت مع المصنّع «أجي بوت» لتأجير روبوتات بشرية الشكل لشركات الطيران والخدمات اللوجستية بنموذج يعتمد على تزويد الذكاء الاصطناعي عبر شبكتها. منافستها «تشاينا يونيكوم» نشرت روبوتات في المصانع الكيميائية لإجراء فحوصات المخاطر.

الاقتصاد الرقمي الجديد يسير في اتجاه متشابه في الولايات المتحدة، لكن بوسائل مختلفة. خدمة «ستارلينك» التابعة لـ «سبايس إكس» بدأت توصيل الإنترنت للهواتف العادية عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تعاني من انقطاع الخدمة، بعد اتفاقية مع «تي موبايل» في أبريل 2026. «أمازون» استحوذت على شركة «غلوبال ستار» لدمج خدماتها مع مشروعها الخاص بأقمار إنترنت المدار الأرضي المنخفض. شركة «وايمو» تدير حوالي 500 ألف رحلة أسبوعية برقابة الذكاء الاصطناعي عبر سيارات أجرة روبوتية في 10 مدن أميركية.

القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذا التحول لن تذهب إلى مصنّعي الروبوتات أو السيارات الذاتية - فهذه الأجهزة أصبحت أقل تكلفة وأكثر تشابهاً - بل ستذهب إلى من يوفر «الطبقة» التي تعمل عليها: شركات الاتصالات. فالروبوت الذي يستأجره صاحب مصنع شهرياً ويتلقى تعليماته عبر الشبكة يمثل عميلاً مدرّاً للدخل لم يكن متاحاً من قبل. بينما بات عدد المشترين الجدد للهواتف الذكية ثابتاً، يتزايد عدد الآلات التي تحتاج اتصالاً موثوقاً.

هذا التحول يفتح آفاقاً لنماذج أعمال لم تكن ممكنة في عهد الشبكات السابقة: خدمات توصيل بدون سائقين، فرق فحص لا تحتاج دخول فعلي للمباني، أسراف تنسق حركتها ذاتياً عبر المدن. هذه الخدمات لا علاقة لها بتصنيع جوال أفضل، بل بما يصبح ممكناً عند توفر اتصال سريع وموثوق في كل مكان.

رغم أن هذه التطبيقات لم تصل بعد إلى الحياة اليومية للشخص العادي - فالروبوتات تتجه نحو المصانع لا غرف المعيشة، ونماذج الأعمال لا تزال قيد البلورة - فإن قاعات معارض الصناعة تعكس التوجهات الحقيقية للقطاع. لقد أنجز الجوال مهمته في ربط الإنسان بالإنسان بكفاءة عالية، وأصبح المستقبل الآن عن تواصل الآلات والأنظمة التي تديرها.