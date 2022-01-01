رونالدو يتزوج رودريغيز بعد عام من إعلان الخطوبة

وكالات /سما/

كاشكايش/سما- توّج نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) علاقته مع عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (32 عاماً) بالزواج الثلاثاء في مراسم مدنية أقيمت بمدينة كاشكايش البرتغالية.

نشر نجم فريق النصر السعودي صورة توثّق اللحظة وهو يضع خاتم الزواج على يد شريكته، مرفوقة بتعليق بسيط: «C ❤️ G»، إشارة إلى الحرفين الأولين من اسميهما.

جاء الزفاف بعد عام واحد من إعلان الخطوبة. أعلنت رودريغيز ذلك عبر حسابها على «إنستغرام» في 11 أغسطس 2025، حيث نشرت صورة يدها فوق يد رونالدو عارضة خاتماً ضخماً من الألماس بيضاوي الشكل، مرفوقة بالكلمات: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

يتشارك الزوجان خمسة أبناء: التوأمان إيفا ماريا وماتيو (9 أعوام)، وألانا (8 أعوام)، وبيلا (4 أعوام). أما كريستيانو جونيور (16 عاماً) فهو من علاقة سابقة للاعب البرتغالي. وفي أبريل 2022 أعلن الزوجان عن وفاة أنخيل، التوأم الآخر لبيلا، بعد ولادته مباشرة.

التقيا للمرة الأولى عام 2017، عندما كانت رودريغيز تعمل مساعدة مبيعات في متجر «غوتشي». وفي يناير من العام نفسه ظهرا معاً للمرة الأولى على السجادة الحمراء في حفل جوائز «الأفضل» لكرة القدم في زيوريخ، قبل أن يعلنا علاقتهما رسمياً عبر «إنستغرام» في مايو.

كشف رونالدو في برنامج الواقع «أنا جورجينا» على «نتفليكس» عام 2022 أنه اعتبرها في البداية «فتاة مثيرة للاهتمام جداً وأكثر نضجاً من عمرها»، لكنه لم يتوقع استمرار العلاقة طويلاً. قال النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس: «لم أكن أعتقد في البداية أن العلاقة ستكون بهذه القوة، أو أنني سأقع في حبها. بصراحة لم أتوقع ذلك. لكن بعد فترة، شعرت بأنها امرأة حياتي».

من جانبها قالت رودريغيز إن علاقتهما «بدأت بطريقة مميزة جداً». وفي مقابلة مع مجلة «إل» الإسبانية في ديسمبر 2025 استذكرت لحظة العرض، موضحة أنها كانت «مصدومة». قالت: «الحقيقة أنه عندما تقدّم لخطبتي، كان ذلك آخر شيء أتوقعه. استغرق مني الأمر وقتاً طويلاً لاستيعاب حجم الحجر الماسي على الخاتم. كنت مندهشة إلى درجة أنني تركته في غرفتي ولم أره تحت ضوء الشمس إلا في اليوم التالي».

وصفت رودريغيز الخاتم بـ «الرائع»، مضيفة بسخرية: «إنه أقل ما كان يمكن أن يقدمه لي بعد تسع سنوات من الانتظار».

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