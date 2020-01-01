مانسوري تحول فورد جي تي إلى كائن استثنائي بـ 710 أحصنة

وكالات /سما/

ظهرت مشروع Le Mansory Ford GT النادر مجدداً في الأضواء مؤخراً عبر مقطع فيديو جديد يستعرض تفاصيل تحويل جذري طالت واحدة من أشهر السيارات الأمريكية وأكثرها ارتباطاً بتراث فورد في سباقات لومان العريقة.

كشفت شركة مانسوري الألمانية المتخصصة بتعديل السيارات الفاخرة عن هذا المشروع للمرة الأولى عام 2020 احتفاءً بمرور 30 عاماً على تأسيسها، لكن الظهور الجديد يتيح نظرة مفصلة على حجم التحولات التي طالت فورد GT، والتي شملت رفع قوتها من 660 حصاناً في النسخة الأصلية إلى 710 أحصنة بعد إعادة برمجة نظام إدارة المحرك، بينما وصل السعر الأولي إلى 1.8 مليون دولار أمريكي.

اعتمدت فلسفة المشروع على دمج عالم السيارات بالموضة الراقية في تجسيد يشبه ما يطلقون عليه "ملابس الكوتور على أربع عجلات"، وانعكس ذلك في تعديلات هيكلية جذرية شملت توسيع جسم السيارة بحوالي 5 سنتيمترات واستبدال المقدمة الأصلية بواجهة أكثر عدوانية معتمدة بكثافة على ألياف الكربون، حتى أن المظهر العام أصبح يختلف بصورة جذرية عن فورد GT الأصلية.

احتفظ المشروع بالمكونات الأساسية لمنظومة الحركة الأصلية في فورد GT، وتحديداً محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر بتوربينتين، غير أن مانسوري عدلت برمجة إدارة المحرك لاستخراج 50 حصاناً إضافياً، وهي زيادة قد تبدو متواضعة لكنها تصبح ذات وزن حقيقي على سيارة خفيفة ومتطورة هندسياً مثل فورد GT.

المقصورة الداخلية عكست منحى مختلفاً حيث بدت أكثر تحفظاً نسبياً مقارنة بالمظهر الخارجي الصاخب، فأعادت مانسوري تغطية أجزاء واسعة من الداخل بخامة الألكانتارا الفاخرة، وفي النسخة المعروضة في الفيديو غلب اللون الأبيض على معظم تفاصيل المقصورة، مما أحدث تناقضاً ملحوظاً بين جنون الخارج وهدوء الداخل.

حددت مانسوري الإنتاج على 6 نسخ فقط من Le Mansory Ford GT، مما رفع السعر بشكل هائل، وبلغ السعر الأولي عند طرح المشروع 1.8 مليون دولار أمريكي. غير أن السوق لم يحافظ على هذه القيمة، حيث وصل سعر إحدى النسخ المعروضة للبيع حالياً إلى حوالي 1.6 مليون دولار، بانخفاض قدره نحو 200 ألف دولار عما كان عليه عند الإطلاق.

ضمن عائلة Le Mansory توجد نسخة استثنائية أكثر ندرة تحمل اسم Steph Curry Edition، وهي تحتل موقعاً متميزاً حتى ضمن هذا المشروع المحدود أساساً، بقيمة حالية تقدر بحوالي 2.6 مليون دولار أمريكي، مما يخلق فارقاً يقارب المليون دولار بينها وبين النسخ المعروضة للبيع من Le Mansory الأساسية.

الهيكل الذي أنتجته مانسوري يقسم عشاق السيارات بين من يرى فيه تحفة استثنائية لا مثيل لها، وبين من يعتبر أن النقاء الأصلي لفورد GT المرتبط بتاريخ سباقاتها لم يكن بحاجة إلى هذا التحويل الجذري. لكن حقيقة واحدة يصعب الخلاف عليها: فورد GT بقوة 710 أحصنة وإنتاج لا يتجاوز 6 نسخ ستضمن جذب الأنظار أينما توجهت.

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