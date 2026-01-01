مشروع «صهيل» للفروسية يدخل مرحلة التطوير برأسمال يتجاوز ملياري دولار

وكالات /سما/

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مع «صهيل - مملكة الخيل العربي» اتفاقية نهائية تتضمن صفقة بقيمة 263.5 مليون ريال لتطوير وجهة تراثية وسياحية متكاملة متخصصة في الفروسية والحياة العصرية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية كل من عبد العزيز النويصر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وأحمد عسيلان رئيس مجلس إدارة صهيل، في حفل أقيم بمقر المدينة، تتويجًا لمذكرة تفاهم أبرمها الطرفان سابقًا خلال منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض.

تستثمر «صهيل» أكثر من ملياري دولار في تطوير المشروع، ما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية لدخول القطاع الرياضي والسياحي في المملكة.

أوضح النويصر أن الاتفاقية «تضع الطموح الذي أعلنّاه في فبراير الماضي على مسار واضح للمضي قدمًا بمشروع صهيل، حيث نواصل استقطاب المشروعات النوعية والاستثمارات الدولية التي تثري ما تقدمه المدينة»، مشيرًا إلى أن المشروع «يجسد هذا التوجه من خلال ابتكار تجارب جديدة للسكان والزوار والإسهام في تنشيط الاستثمار والسياحة وتوليد فرص العمل».

يمتد المشروع على مساحة نحو مليوني متر مربع ويتضمن بنية تحتية متكاملة للفروسية تشمل إسطبلات ومرافق لتربية وتدريب الخيل وأكاديمية لركوب الخيل وخدمات بيطرية، بالإضافة إلى منتجع لرياضة البولو وميادين للفروسية ومسارات لركوب الخيل.

سيشتمل المشروع أيضًا على مساكن فاخرة و3 فنادق ومساحات للتجزئة ومطاعم ومقاهٍ ومرافق للترفيه والصحة والاستجمام، مع تخصيص نحو 40 في المائة من المساحة الكلية للحدائق والمسارات ومناطق الفعاليات والواجهات البحرية.

يستوحي التصميم ملامحه من العمارة الحجازية الساحلية، ويتم تطويره وفقًا لكود البناء السعودي، ما يضمن استجابته للمعايير البيئية والعمرانية المعتمدة في المملكة.

يتوقع المشروع توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بفتح الأبواب أمام المستثمرين والعلامات التجارية والشركات العالمية.

يأتي المشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في مدينة الملك عبد الله نقطة تحول كبرى مع دخول النظام المحدث لتملك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في بداية العام الحالي، ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم السياحة والنمو الاقتصادي طويل الأمد.

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