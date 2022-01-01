ميسي يعلّق نشاطه مع إنتر ميامي بعد وفاة والده

وكالات /سما/

ميامي/سما- قرّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إيقاف نشاطه مع فريقه إنتر ميامي إلى أجل غير مسمى، عقب وفاة والده خورخي ميسي. وأوردت تقارير أرجنتينية أن ميسي اتجه مباشرة إلى بلاده ليكون بجانب أسرته في هذه المرحلة الحزينة.

توفي والد بطل العالم مع الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 يوم 7 أغسطس/آب الجاري عن 68 سنة، بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات مدينة روساريو. أقيمت مراسم التشييع في أجواء حصرية ضيقة قتصرت على أفراد العائلة المقربين جدا.

اختار ميسي البقاء في روساريو وتجنب الأضواء، مركزا على تقديم الدعم لعائلته التي تشمل والدته وإخوته وزوجته وأطفاله. لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودته إلى التدريبات أو المباريات.

تزامن غياب ميسي مع خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-2 في مواجهة كأس الدوريات. سجل رودريغو دي بول الهدف الوحيد للفريق الأمريكي في الدقيقة 32، واحتفل بطريقة خاصة إشادة برفيقه ومنتخب الأرجنتين السابق.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير أرجنتينية بأن ميسي ينوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام الذين نشروا صورا ومقاطع فيديو من جنازة والده دون تصريح. اعتبر ميسي هذا الفعل انتهاكا لخصوصية عائلته خلال فترة تشييع كانت محصورة بعيدا عن التغطية الإعلامية.