الاستخدام الخاطئ للمكيفات يعرّض للأمراض الخطيرة

وكالات /سما/

حذّر الدكتور صبحي ساميدوف، الطبيب في عيادات "إس إم-كلينيك" الروسية، من مجموعة من الأمراض التي قد تنجم عن الاستخدام غير السليم لأجهزة تكييف الهواء أو الإهمال في صيانتها، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تتحول من أداة راحة إلى منبع أمراض خطيرة.

أوضح الدكتور ساميدوف في تصريحات لموقع "mail.ru" الروسي أن الهواء المنبعث من المكيفات قد يؤدي إلى انتشار عدة أمراض جسيمة إذا لم تُصان الأجهزة بشكل منتظم أو استُخدمت بطريقة خاطئة. وحدّد الخبير أبرز هذه الأمراض كالتالي:

نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي: تُعتبر من أكثر الحالات شيوعًا، حيث يؤدي التبريد المفرط إلى توسيع الفجوة الحرارية بين درجة حرارة البيئة الخارجية والداخلية، مما يثبط أداء جهاز المناعة ويرفع احتمال الإصابة بالفيروسات. بالإضافة إلى ذلك، الفلاتر غير النظيفة تساعد على نشر الجراثيم والميكروبات. تشمل أعراض هذه الحالة سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والإعياء العام. نصح الدكتور ساميدوف بضبط درجة الحرارة بين 22 و24 درجة مئوية وتهوية المكان بانتظام.

داء المحاربين (الليجيونيلا): يُعتبره الطبيب من أشد الأمراض خطورة المرتبطة بالمكيفات. ينشأ من بكتيريا تعيش في الأوساط الرطبة مثل أنظمة التهوية والتكييف، وتنتقل عبر الهواء. يسبب التهابًا رئويًا حادًا أشد من الالتهاب الرئوي العادي، قد يصحبه اختلالات في الجهاز الهضمي والقلب والكليتين. في الحالات المتقدمة، قد يؤدي إلى فشل تنفسي وتسمم الدم. ينال هذا المرض خطورة أكبر لدى المدخنين والأشخاص ضعاف المناعة وكبار السن، ولا يتوفر لقاح فعال ضده حتى الآن.

الحساسية والربو: تتجمع جزيئات الغبار وحبوب اللقاح وأبواغ الفطريات داخل فلاتر المكيف. عند تشغيل الجهاز، تنتشر هذه الملوثات في الهواء محدثة حساسية تظهر على شكل عطاس واحتقان أنفي وحكة في العينين والسعال. للوقاية، ينبغي تنظيف الفلاتر بصفة مستمرة واستخدام أجهزة حديثة تتضمن وظائف تنقية متقدمة.

التهاب الجيوب الأنفية: يحدث نتيجة لخروج هواء بارد وجاف من المكيف، الذي يسبب جفاف الغشاء المخاطي للأنف مما يضعف دفاعاته الطبيعية ويفتح الطريق أمام البكتيريا والفيروسات للدخول إلى الجيوب. ينتج عن ذلك صداع واحتقان وإفرازات مزعجة. أوصى الدكتور بعدم توجيه تيار الهواء البارد مباشرة نحو الوجه، والحرص على الحفاظ على رطوبة معقولة في الغرفة، والخروج للهواء الطلق على فترات منتظمة.

الالتهابات الفطرية: توفر الرطوبة داخل أنظمة المكيف بيئة مثالية لنمو العفن والفطريات. تنتشر أبواغ هذه الكائنات في الهواء مسببة التهابات تنفسية فطرية وحساسية، وتشكل خطرًا حقيقيًا لا سيما للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

خلص الدكتور ساميدوف إلى أن الوقاية من هذه الأمراض تتطلب الالتزام بصيانة دورية منتظمة للمكيفات، واستبدال الفلاتر في أوقاتها، وتجنب التبريد الزائد عن الحد المعقول. كما أكد على ضرورة الحفاظ على تهوية كافية للمكان وضبط مستويات الرطوبة بشكل صحيح.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه مناطق متعددة حول العالم موجات حر غير مسبوقة هذا الصيف، ما يدفع الملايين للاعتماد على أجهزة التكييف للهروب من الحرارة الشديدة. غير أن هذا الحل السهل قد ينطوي على مخاطر صحية لا يجب تجاهلها، خاصة للفئات الضعيفة والحساسة.

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