تريزيغيه ينضم رسميًا لنادي الرياض برابطة سعودية موسمين

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض رسميًا ضم الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه في صفقة انتقال حر، ليصبح آخر الأسماء التي تنضم لصفوف الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الإعلان عبر حساب نادي الرياض الرسمي على منصة إكس، مصحوبًا بصورة احتفالية تظهر اللاعب بقميص الفريق الأحمر والأسود ضمن حملة «صيفية الرياض»، وحرص النادي على الترحيب بلاعبه الجديد بعبارات حماسية تدل على الآمال المعقودة عليه في تعزيز الخط الهجومي.

وقّع تريزيغيه (31 سنة) عقدًا يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والحصول على موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يُطوي الانتقال فصلًا جديدًا في مسيرة تريزيغيه الاحترافية التي امتدت نحو عقد خارج مصر، حيث بدأ معارًا مع أندرلخت البلجيكي عام 2015 قبل أن يشتري النادي عقده نهائيًا، ثم خاض تجارب لافتة مع أستون فيلا الإنجليزي وطرابزون سبور التركي وفترة إعارة قصيرة للريان القطري.

أنهى اللاعب المصري ارتباطه بالنادي الأهلي بالتراضي بعد موسم واحد قدم خلاله مستويات متميزة توجها بلقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا وهداف الأهلي لموسم 2026، كما تراكم لديه 11 بطولة حصدها عبر مسيرته مع مختلف الأندية.

قاد رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل المفاوضات مع اللاعب بشكل شخصي، ونجح في إقناعه برؤية النادي وطموحاته للفترة المقبلة، وكانت الإدارة قد قدمت عرضًا رسميًا في وقت سابق فضلت عدم الإعلان عنه حينها تجنبًا لأي تأثر على تركيز اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

من المقرر أن يلتحق تريزيغيه بمعسكر الفريق بعد انتهائه من إجازته مباشرة، تمهيدًا لمشاركته في مباراة افتتاح الرياض بالموسم الجديد أمام فريق الاتفاق في مستهل منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدر النادي الأهلي المصري بيانًا أشاد فيه بأداء تريزيغيه خلال فترة وجوده في صفوفه، مثمنًا التزامه وإسهاماته مع زملائه، ومتمنيًا له التوفيق في محطته الجديدة.

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