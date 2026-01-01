وزارة الصحة المصرية توضح: الأنسولين المحلي متوفر ويلبي احتياجات السوق

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أوضحت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، أن الأنسولين المنتج محليًا متوفر بصورة كافية ويغطي احتياجات السوق المصرية، ردًا على جدل واسع أثارته تصريحات وزير الصحة خالد عبد الغفار بشأن استيراد الدواء.

وأشار وزير الصحة، في بيان نشرته الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الحديث عن نقص عام في الإنسولين يتطلب دقة في التمييز بين مفهومين: انقطاع اسم تجاري معين عن السوق، وانعدام المادة الفعالة نفسها. وأوضح أن ما قد يحدث من نقص متقطع يتعلق بتوفر علامات تجارية محددة وليس بغياب العلاج ذاته.

أكد عبد الغفار أن الإنسولين المصري يُنتج باستخدام مواد خام عالية الجودة توفرها شركات عالمية رائدة مثل شركة إيلي ليلي الأمريكية وشركة نوفو نورديسك الدنماركية، بينما يتم التصنيع والتجميع داخل المصانع المصرية وفقًا للمعايير الرقابية المعتمدة دوليًا.

وشدد الوزير على أن اختيار المريض لمستحضر مستورد عندما يتوافر بديل محلي مسجل وموثوق هو خيار شخصي، وليس دليلًا على عدم توفر العلاج من قبل الدولة. وأضاف أن استيراد المنتج النهائي بالعملات الأجنبية بينما تمتلك مصر قدرات إنتاجية محلية قوية لا يعكس الخيار الأكثر كفاءة من حيث الأمن الدوائي والاستدامة.

أوضح البيان أن الأدوية المثيلة تحتوي على المادة الفعالة والتركيبة ذاتها للدواء المرجعي الأصلي، وتخضع للتسجيل والرقابة وفقًا للضوابط المعمول بها، وأن اختلاف الاسم التجاري أو السعر لا يعني اختلاف نوعية العلاج أو فعاليته.

وكشف البيان أن أربع شركات مصرية متخصصة تنتج مستحضرات مماثلة للإنسولين المستورد، مما يوفر للمريض خيارات متعددة ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي لوزارة الصحة هو ضمان حصول المريض على علاج آمن وفعال ومناسب، وليس ربطه باسم تجاري معين.

أوضح البيان أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وفقًا للقواعس المنظمة والاستحقاق الطبي للمريض.

جاء البيان الرسمي ردًا على تصريحات أدلى بها عبد الغفار في برنامج تلفزيوني، قال فيها: «لا يمكنني استيراد أنسولين والدولة لديها 4 مصانع محلية، لا معنى لاستيراده من الخارج»، مضيفًا أنه يسعى لتوفير العملات الأجنبية النادرة وتشجيع المنتج المحلي عندما يكون بنفس الكفاءة.

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