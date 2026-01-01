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الأهلي.. تدشين الأطقم

خبر : الأهلي يدشن أطقم فريقه الأول في مساء الأربعاء

الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي يدشن أطقم فريقه الأول في مساء الأربعاء



وكالات /سما/

تدشن إدارة نادي الأهلي أطقم فريقها الأول لكرة القدم مساء الأربعاء، بعد انتهاء لاعبي الفريق من جلسة تصوير أقيمت يوم الإثنين.

وسيتزامن التدشين مع افتتاح متجر إلكتروني جديد للنادي، يضم جميع منتجات النادي والملابس الرسمية للفريق الأول، حسبما أفادت مصادر متابعة للملف.

ستشهد حفل التدشين الكشف عن الطقم الأساسي بللون الأخضر والطقم الاحتياطي بللون الأبيض، فيما سيتأجل الإعلان عن الطقم الثالث باللون السماوي لموعد لاحق بنحو شهر.

يحمل القميص الجديد شعار جزيرة "أمالا"، أحد مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية، الشريك الرسمي للنادي، على صدره.

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#الأهلي #كرة القدم #الأطقم الجديدة

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