  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الرياض.. تريزيجيه

خبر : نادي الرياض يوقّع العقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الرياض يوقّع العقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه



وكالات /سما/

الرياض/سما- اكتمل انتقال الجناح المصري محمود تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي، بعد توقيعه عقد انضمامه رسميًا للفريق، وفقًا لمصادر اطّلعت على التفاصيل.

حصل الرياض على موافقة رابطة دوري المحترفين السعودية لضم اللاعب المصري، الذي كان يرتدي قميص نادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يُعلن النادي، الذي يقوده بندر المقيل، عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

مثّل تريزيجيه خلال مسيرته الكروية عددًا من الأندية الأوروبية، منها فريق أستون فيلا الإنجليزي، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيان، كما لعب في تركيا لصالح طرابزون سبور وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير. وكان أيضًا جزءًا من تجربته القطرية مع فريق الريان.

بدأ اللاعب، الذي يبلغ من العمر 31 سنة، مشواره الاحترافي في الخارج عام 2015 عندما انتقل إلى أندرلخت البلجيكي معارًا من الأهلي. استمرت رحلته الأوروبية والآسيوية حتى عاد إلى مصر الصيف الماضي للعودة إلى الأهلي بعد رحلة خارجية استغرقت نحو عقد من الزمن.

يُذكر أن نادي الرياض استوفى متطلبات شهادة الكفاءة المالية التي تضعها رابطة دوري المحترفين، مما أهّله لتسجيل اللاعبين في قوائم فريقه الأول.

اقرأ أيضًا:

#محمود تريزيجيه #نادي الرياض #الدوري السعودي

الأكثر قراءة اليوم

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

لم يفهم خطورة الخطة إلا متأخرًا ..مسؤول اسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة غزة ثم انقلب عليها

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

غرينسبان تتصدر السباق الأممي.. هل تصبح أول امرأة وأول يهودية على رأس الأمم المتحدة؟

ليبرمان يفجّرها: أقيلوا كاتس فورًا

"نموت من الجوع".. شهادة صادمة من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وخطط الإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة

إيران تمهد لقواعد جديدة في هرمز.. منع سفن "الدول المعادية" من دخول الخليج دون موافقتها

إردوغان: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية.. واتفاقية مكة لا تستهدف ايران ..

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب