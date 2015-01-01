نادي الرياض يوقّع العقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه

وكالات /سما/

الرياض/سما- اكتمل انتقال الجناح المصري محمود تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي، بعد توقيعه عقد انضمامه رسميًا للفريق، وفقًا لمصادر اطّلعت على التفاصيل.

حصل الرياض على موافقة رابطة دوري المحترفين السعودية لضم اللاعب المصري، الذي كان يرتدي قميص نادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يُعلن النادي، الذي يقوده بندر المقيل، عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

مثّل تريزيجيه خلال مسيرته الكروية عددًا من الأندية الأوروبية، منها فريق أستون فيلا الإنجليزي، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيان، كما لعب في تركيا لصالح طرابزون سبور وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير. وكان أيضًا جزءًا من تجربته القطرية مع فريق الريان.

بدأ اللاعب، الذي يبلغ من العمر 31 سنة، مشواره الاحترافي في الخارج عام 2015 عندما انتقل إلى أندرلخت البلجيكي معارًا من الأهلي. استمرت رحلته الأوروبية والآسيوية حتى عاد إلى مصر الصيف الماضي للعودة إلى الأهلي بعد رحلة خارجية استغرقت نحو عقد من الزمن.

يُذكر أن نادي الرياض استوفى متطلبات شهادة الكفاءة المالية التي تضعها رابطة دوري المحترفين، مما أهّله لتسجيل اللاعبين في قوائم فريقه الأول.

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