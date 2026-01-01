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خبر : كوستا يصل الرياض لاعبًا نصراويًا.. استقبال حافل بالأهازيج والتكنولوجيا

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوستا يصل الرياض لاعبًا نصراويًا.. استقبال حافل بالأهازيج والتكنولوجيا



وكالات /سما/

الرياض/سما- وصل لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا إلى الرياض يوم الإثنين 10 آب/أغسطس 2026، بعد انضمامه رسميًا لصفوف فريق النصر حامل لقب دوري روشن السعودي. جاء استقباله وسط أهازيج جماهيرية حارة من أنصار النادي الأصفر.

وفي لحظة الاستقبال الرسمية، ألبس أحد المستقبلين كوستا نظارة ذكية من نوع «ريبان ميتا»، وهي منتج مشترك طورته شركتا ريبان العالمية للنظارات وميتا التقنية. تجمع النظارة بين التصميم الكلاسيكي الأيقوني وتقنيات متقدمة، بسعر يتراوح بين 2000 و2500 ريال سعودي.

تحتوي النظارة على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل موضوعة في زاوية الإطار برؤية زاوية واسعة جدًا، إلى جانب مؤشر خصوصية يضيء مصباحًا صغيرًا عند بدء التصوير لتنبيه المحيطين. وتشمل أيضًا مساعد ذكي يدعم الأوامر الصوتية والترجمة الفورية والإجابة عن الأسئلة.

تتضمن النظارة سماعة مدمجة بخمسة ميكروفونات لتسجيل الصوت، وسماعات مخفية في الأذرع توجّه الصوت مباشرة للأذن دون عزل تام عن المحيط.

أعلن النصر في الأحد 9 آب/أغسطس التوقيع مع كوستا قادمًا من نادي ريال مايوركا الإسباني. خاض لاعب الوسط أكثر من 130 مباراة في الدوري الإسباني «لا ليجا»، وأدّى أدوارًا هجومية ودفاعية في خط الوسط.

في الموسم الماضي، لعب كوستا 34 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري الإسباني، وسجل سبعة أهداف وصنع اثنين. يأتي توقيعه مع النصر بعد رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي أمضى ثلاثة مواسم مع الفريق بالقميص الأصفر وغادر في بداية الصيف الجاري.

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#كرة القدم #النصر السعودي #الدوري السعودي

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