ميغان ماركل تستحضر إرث الأميرة ديانا عبر أقراط الياقوت والألماس

وكالات /سما/

ظهرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، في حفل أقيم بكندا لإحياء ذكرى مرور 40 عاماً على تأسيس مؤسسة ديفيد فوستر، ترتدي قطعة جوهرية له دلالة عميقة، متمثلة بأقراط كانت من ممتلكات الأميرة ديانا والدة زوجها الأمير هاري.

اختارت ماركل، لهذه المناسبة، فستاناً أسود من تصميم المصممة الكندية غريتا كونستانتين، وأتمّت إطلالتها باختيار الأقراط المرصعة بحجر الياقوت والألماس، مضيفة بذلك لمسة من التراث الملكي إلى سهرتها برفقة الأمير هاري.

لا تقتصر استعانة ماركل بالقطع المرتبطة بالأميرة الراحلة على هذه المرة، فقد اختارت سابقاً مجوهرات يُعتقد أنها كانت من مقتنيات ديانا خلال زيارتها إلى نيجيريا مع الأمير هاري عام 2024.