أسعد خلف: التصميم قصة لا ترند

وكالات /سما/

رام الله/سما- يؤمن مصمم الأزياء الفلسطيني أسعد خلف أن التصميم الحقيقي يجب أن يروي قصة بدلاً من مجرد مواكبة الاتجاهات الموسمية العابرة. في حوار معه، يكشف خلف عن بداياته المبكرة برسومات الفساتين والعرائس على مقاعد الدرس، وحتى تطوره ليصبح أحد أبرز أسماء الموضة الراقية.

درس خلف فن التصميم في إيطاليا بين روما وميلانو، حيث اكتسب فهماً عميقاً لتقنيات الهوت كوتور والحرفية الدقيقة. عاد بقناعة راسخة أن القطعة الملبسية الحقيقية يجب أن تجمع بين الفن والوظيفة، وأن تعكس شخصية من ترتديها دون افتعال.

واجه خلف تحدياً كبيراً في اختياره طريقه المهني. والده مهندس ينفذ مشاريع إنشائية ضخمة، وكانت العائلة تتوقع منه أن يستكمل هذا الإرث. لكنه اختار منذ البداية أن يتابع شغفه الحقيقي بالأزياء، فاختار طريقاً مختلفاً لم يخيب ظنه بنفسه وفي الوقت ذاته احتفظ بدعم عائلته.

في مجموعته الجديدة "L'Exotique Botanique"، يستمر خلف في فلسفته برسم عالم مستوحى من الطبيعة الاستوائية الغنية بالألوان والحركة. تتحول الأوراق والزهور إلى قصات دقيقة وتطريزات ثلاثية الأبعاد تنبض بالحياة، بينما تتداخل درجات الأخضر والأزرق والوردي والذهبي والبرغندي في تناغم يعكس تنوع الطبيعة.

يشدد خلف على أن اختياره للألوان والقصات لا يستند إلى رواج أو موضة، بل إلى قدرة كل عنصر على خدمة الفكرة الأساسية للمجموعة. يبدأ دائماً برؤية أو إحساس معين، ثم يعمل على ترجمته عبر الخامات والتطريزات والتفاصيل الدقيقة.

يرى خلف أن كل امرأة تستحق تصميماً يعكس جمالها الخاص وتفردها. رسالته من خلال مجموعته الجديدة تؤكد أن الجمال الحقيقي يكمن في التميز والفردانية، تماماً كما لا تشبه أي ورقة أخرى في الطبيعة.

بخصوص الابتكار والحرفية، يؤكد خلف أن الابتكار الحقيقي لا يعني التخلي عن التقاليس، بل البناء عليها. يحافظ على تقنيات الهوت كوتور التقليدية كأساس قوي، لكنه يقدمها برؤية جديدة معاصرة تتناسب مع احتياجات المرأة اليوم.

يعمل خلف حالياً على توسيع حضور داره على المستويين العربي والدولي، مع التركيز على تطوير مجموعات جديدة مستمدة من مصادر إلهام متنوعة. يؤمن بأن كل مجموعة جديدة يجب أن تكون بداية فصل مختلف، وليس تكراراً لما سبق.

خلف منفتح على التعاونات التي تضيف قيمة حقيقية لعلامته، سواء في عالم الموضة أو الفن، معتقداً أن الإبداع ينمو من خلال الحوار وتبادل الأفكار مع الآخرين، طالما تبقى الحرفية حاضرة في كل خطوة وكل مشروع جديد.