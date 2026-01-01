بطولة كرة الطاولة الأولى في مخيم حلاوة تختتم بمشاركة 35 لاعباً

وكالات /سما/

غزة/سما- اختتمت أكاديمية سلام التعليمية والرياضية في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة بطولتها الأولى لكرة الطاولة بعد منافسات شهدت مشاركة أكثر من 35 لاعباً وحضوراً نوعياً من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، ما أعاد للرياضة مكانها في حياة السكان رغم الأوضاع الصعبة.

استمرت المنافسات طوال يوم كامل في الملعب الخماسي بالمخيم، وشهدت متابعة واسعة من النازحين الذين وجدوا في البطولة منفذاً للترفيه والتواصل، ومحاولة لاسترجاع أجواء الحياة الطبيعية وسط الظروف الراهنة.

شارك في تتويج الفائزين طارق سليمان المشرف العام على منظومة سلام التعليمية والرياضية، وعبد الكريم ريحان مختار آل ريحان، بالإضافة إلى نخبة من الرياضيين والشخصيات المتخصصة منهم نائل النديم، وماهر البواب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة، واللاعب الدولي حسام الباز، والمدرب حمزة أبو القمصان.

تولى إدارة منافسات البطولة الحكمان الدوليان عماد الجعل ومحمد نوفل، ما عكس الاهتمام بالجانب التنظيمي والفني للمسابقة.

توج أحمد أبو الحسنى بلقب البطولة والمركز الأول، فيما حقق براء جودة المركز الثاني، وتشاركت إسماعيل علوان ومحمود جودة في المركز الثالث. شملت قائمة الفائزين أيضاً عبد الله سليمان وعيسى خضر وإبراهيم البطش ومحمود الزهار.

أقيمت البطولة بالتعاون بين الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة والاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، في إطار شراكة تستهدف دعم الحركة الرياضية الفلسطينية على المستوى المجتمعي.

أكدت أكاديمية سلام أن البطولة تمثل منصة لاكتشاف المواهب وتطوير قدراتها، وبداية لسلسلة من الفعاليات الرياضية القادمة، بما فيها بطولات في الكرة الطائرة وألعاب رياضية أخرى.

يعتبر مخيم حلاوة من أكبر مخيمات النازحين في شمال القطاع، وشهد خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات تهدف لتوفير مساحات رياضية ومجتمعية للسكان، بما يسد احتياجاً متزايداً لبرامج تمنح الأطفال والشباب بيئة آمنة لإظهار مواهبهم.

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