كعكة "الأميرة" من ميلانو.. من كلاسيكية إيطالية إلى رمز الترف العالمي

وكالات /سما/

اكتسبت كعكة إيطالية بسيطة الشكل مكانة استثنائية بين عشاق الحلويات الفاخرة حول العالم. "برينشيبيسّا" (كعكة الأميرة) من مقهى سانت أمبرويوس في ميلانو تحتل صدارة قائمة الحلويات الأنيقة، بفضل توازن نادر بين الفخامة والبساطة.

تتكون الكعكة من طبقات خفيفة من الإسفنج تتخللها كريمة بنكهة الليمون، وتعلوها طبقة سميكة من الكريمة المخفوقة، قبل أن تُغلّف بمرصبان ورديّ رقيق. رغم هذه التعقيدات، تحافظ على طعم متوازن لا يثقل، وهو ما يميزها عن صيحات الحلويات المبالغ فيها الحديثة.

منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ارتبطت الكعكة بسمعة مقهى سانت أمبرويوس في ميلانو، قبل أن تنتشر عالميًا مع فتح المقهى فروعًا في نيويورك خلال الثمانينيات. اليوم، تُقدّم منها حوالي 400 قطعة يوميًا في أنحاء العالم.

تبدأ أسعارها من 200 دولار للنسخة القياسية بقطر 35 سنتيمترًا، لكن النسخ الأكبر قد تصل إلى 360 دولارًا بقطر 45.72 سنتيمتر، دون احتساب الضرائب. هذا الثمن لم يَثْنِ الآلاف عن اعتبارها استثمارًا في تجربة فاخرة.

اكتسبت الكعكة متابعين من نخبة الموضة والأزياء. مسؤولو العلاقات العامة يرسلونها هدايا لعملائهم، ومؤثرو الموضة يوثقون لحظات تناولها على وسائل التواصل. ظهرت أيضًا في احتفالات الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان بعيد ميلادها الأربعين.

تخالف الكعكة النموذج الإيطالي الأصلي، الذي عادة ما يحشى بمربى التوت ويغطى بمرصبان أخضر فاتح. نسخة سانت أمبرويوس أضافت لمسة معاصرة وأنيقة جعلتها تستقطب أذواقًا عصرية.

يرى إياكوبو فالاي، المدير الإبداعي للمطبخ في سانت أمبرويوس، أن السر في شعبيتها يكمن في التوازن بين اللون والنكهة والملمس. التباين بين أنواع الكريمة المختلفة يعطيها قوامًا مميزًا، والانطباع الأول عند تناولها جزء أساسي من سحرها.

بقيت الوصفة ثابتة لنحو 90 عامًا. كل خباز جديد يخضع لتدريب صارم لضمان الحفاظ على الجودة والنتيجة نفسها. يعتبر فالاي أن إتقان إعداد الكعكة نفسها يوميًا شكل من أشكال الفن.

امتد تأثير الكعكة إلى ما وراء عالم الحلويات. أطلقت علامة فاخرة أمريكية مجموعة منتجات مستوحاة منها في العام الماضي، شملت صابونة وشمعة وزيت عطري برائحة اللوز.

دايسي بيدولا، محررة وكاتبة متخصصة في الجمال، ترى أن الحصول على كعكة من سانت أمبرويوس يحمل دائمًا لمسة من الرقي. استعادت ذكرى أولى انتقالها لنيويورك حين تقاسمت ثمن قطعة مع صديقة، ودفعت كل منهما سبعة دولارات، وشعرتا أنهما تعيشان لحظة فاخرة وهما تتناولانها على مقعد في الشارع.