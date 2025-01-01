مباراة كروية تُحيي ذكرى الصحفي الشهيد أنس الشريف وسط ركام غزة

وكالات /سما/

غزة/سما- أقيمت مباراة كرة قدم في قطاع غزة تخليدًا للذكرى الأولى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 10 أغسطس/آب 2025 داخل خيمته بمدينة غزة.

أُقيم اللقاء على ملعب صغير وسط ركام المنازل المدمرة في منطقة الفالوجا شمال القطاع، وجمع بين فريق نجوم مخيم جباليا، مسقط رأس الشهيد الشريف، وفريق نجوم مخيم الشاطئ. حضر المباراة عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية من بينهم الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد نطط مدير فرع شركة جوال ونائب رئيس نادي الصداقة، إضافة إلى أفراد من عائلة الشهيد.

نظّم اللقاء أصدقاء الشهيد ومحبوه، استحضارًا لمسيرته الصحفية التي وثّق خلالها تفاصيل حياة قطاع غزة أثناء الحرب، ونقل معاناة المواطنين إلى العالم بعدسته وتقاريره.

حملت المباراة بُعدًا إنسانيًا رغم قسوة الظروف والدمار الذي يطال المنطقة، إذ وفّرت للحاضرين واللاعبين لحظات من البهجة، افتقدها سكان القطاع، لا سيما النازحين الذين يعيشون في الخيام منذ اندلاع الحرب.

انتهت المباراة بفوز فريق نجوم مخيم جباليا بنتيجة 3-2. سجّل أهداف جباليا يوسف داوود ومحمد بعلوشة ومحمد الترامسي، بينما أحرز هدفي مخيم الشاطئ تامر أبو فارس ومحمود أبو الخير.

حملت المباراة، إلى جانب طابعها الرياضي، رسالة وفاء للشهيد أنس الشريف، الذي غدا اسمه رمزًا من رموز الصحافة الفلسطينية التي واصلت نقل أحداث غزة وتوثيق معاناة أهلها في أحلك الظروف.