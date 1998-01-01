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دينا حرب توضح

خبر : دينا حرب تنفي شائعة وفاتها بعد ظهورها على محرك البحث

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
دينا حرب تنفي شائعة وفاتها بعد ظهورها على محرك البحث



وكالات /سما/

القاهرة/سما- ردت الممثلة المصرية دينا حرب على شائعة وفاتها التي راجت على الإنترنت، بعد أن ظهر تاريخ وفاة باسمها على محرك البحث جوجل.

أوضحت حرب أن المعلومة المنشورة على المحرك غير دقيقة، وأكدت أنها بصحة جيدة وتتمتع بحياة طبيعية، في إشارة إلى أن الشائعة لا أساس لها من الصحة.

يأتي هذا الإيضاح بعد انتشار المعلومة المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار قلقًا بين متابعيها ومحبي أعمالها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن شائعات الوفاة حول الشخصيات العامة والمشاهير تنتشر بشكل دوري على الإنترنت، وغالبًا ما تكون نتيجة أخطاء تقنية أو معلومات مغلوطة يتم نشرها من قبل حسابات غير موثوقة.

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