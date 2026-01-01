باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المؤشرات الأخيرة توحي باقتراب الجانبين من تفاهم قد يمهد لـ"سلام دائم" بينهما.

وقال آصف، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، إن "الأمور تتجه مجددًا نحو اتفاق أو تسوية سلام"، مضيفًا أن التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية تشير إلى تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. كما اعتبر أن أي اتفاق دائم بين الطرفين سيكون في مصلحة المنطقة بأسرها، ويسهم في خفض مستويات التوتر الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه باكستان لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى العاصمة طهران، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول التطورات الجارية وجهود خفض التصعيد.

ويرى مراقبون أن الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، والجهود الهادفة إلى إعادة إحياء مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران بعد أشهر من التوتر والتصعيد.

وتتزامن التحركات الباكستانية مع حديث متزايد عن تقدم في المفاوضات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكدت أطراف إقليمية أن المشاورات الجارية وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق انفراجة سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها المسؤولون الباكستانيون، لا تزال ملفات الخلاف بين واشنطن وطهران حاضرة بقوة، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل بحاجة إلى مزيد من المفاوضات والضمانات السياسية المتبادلة.