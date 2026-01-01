ليبرمان يفجّرها: أقيلوا كاتس فورًا

القدس المحتلة/سما/

شنّ وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان هجومًا حادًا على وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس، متهمًا إياه بإلحاق الضرر بالجيش الإسرائيلي وعرقلة جهود إسرائيل على الساحة الدولية، ومطالبًا بإقالته فورًا.

وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال ليبرمان إن كاتس لا يتصرف كوزير معني بالأمن، بل يضع مصالحه السياسية وحساباته داخل حزب الليكود فوق الاعتبارات الأمنية. كما انتقد ما وصفه بغياب الدعم السياسي لرئيس الأركان.

وأضاف: "كان يجب إقالته منذ هذا الصباح"، معتبرًا أن كاتس يعمل لخدمة مصالحه الشخصية وليس لمصلحة الأمن الإسرائيلي.

وأشار ليبرمان إلى أن سياسات الحكومة الحالية تضر بالجنود وبأمن إسرائيل، مؤكدًا أن تحقيق المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية شرط أساسي لتحقيق الانتصار والنمو الاقتصادي. ودعا إلى وقف جميع المخصصات والدعم الحكومي لمن يتهربون من الخدمة العسكرية.

في المقابل، أعلن حزب الليكود أن اسم يسرائيل كاتس سيُدرج مباشرة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، إلى جانب الوزيرين جدعون ساعر وحاييم كاتس، دون الحاجة إلى خوض انتخابات تمهيدية.