طارق العلي يوضح موقفه من الاعتزال برسالة فيديو

وكالات /سما/

الكويت/سما- أثار الفنان الكويتي طارق العلي نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه يوجه رسالة إلى جمهوره حول وضعه الفني والمسيرة التي قادها خلال السنوات الماضية.

يعكف العلي حالياً على عرض مسرحي حقق نجاحاً ملحوظاً من حيث الإقبال الجماهيري، خاصة بعد انطلاقه في عدة مدن خليجية. تدور أحداث العرض حول قائد فرقة موسيقية يسعى لإدارة فريقه وتنسيق العمل الموسيقي، قبل أن تتحول محاولاته إلى سلسلة من الأحداث الفكاهية نتيجة تنوع شخصيات الفريق واختلاف أساليب كل فرد في التعامل مع المواقف المختلفة.

بدأ العرض جولة شملت الرياض ودبي وقطر، قبل أن يستقر في الكويت حيث تمدد من قبل الفريق الإنتاجي لتغطية نهاية الشهر الراهن بفضل الاستجابة الجماهيرية القوية.

يشارك في الفريق الفني إلى جانب طارق العلي كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر وشملان العميري ومحمد الحملاي، بالإضافة إلى مواهب شابة تشمل أحلام التميمي وجلنار وفاضل شهاب جوهر وكوثر البلوشي. يتولى إخراج العمل ناصر البلوشي، فيما قامت بشاير الدوسري بالكتابة والتأليف.