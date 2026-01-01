  1. الرئيسية
  2. منوعات

شرطة أسترالية

خبر : شرطة أسترالية توقف تحقيقًا في جريمة قتل بعد اكتشاف أن الجثة دمية

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة أسترالية توقف تحقيقًا في جريمة قتل بعد اكتشاف أن الجثة دمية



وكالات /سما/

أولي/سما- أطلقت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية سراحًا تحقيقًا شارفت على الانتهاء من عمليات التفتيش فيه، بعد أن كشفت الفحوصات الجنائية حقيقة مذهلة: أن ما ظنوه بقايا بشرية محفوظة في حقيبة سفر لم يكن سوى دمية مصنوعة لمحاكاة الشكل البشري بدقة عالية.

ووفقًا لرواية السلطات، بدأ السيناريو عندما اكتشف شخصان حقيبة سفر مهملة على جانب الطريق بالقرب من بلدة أولي بنيو ساوث ويلز. فتح الرجلان الحقيبة بفضول فعثرا على ما اعتقدا أنه جثة امرأة، فأبلغا الشرطة حالًا. استجابت قوات الشرطة بسرعة وحاصرت موقع الاكتشاف لتحويله إلى مسرح جريمة، معتقدة أنها تتعامل مع حادثة قتل محتملة تستوجب تحقيقًا أمنيًا معمقًا.

إلا أن الفحوصات الأولية بدأت تثير الريبة. عندما نقلت الشرطة ما بدا أنه الجثة إلى مختبر الطب الشرعي لإجراء الفحوصات التفصيلية، أظهرت الاختبارات المتخصصة أن المادة المشبوهة ليست بقايا إنسانية بل دمية مصنوعة بمواد صناعية تُحاكي التفاصيل البشرية بمستوى عالٍ من الواقعية.

لم تكشف التحريات اللاحقة، حسبما أفادت شرطة نيو ساوث ويلز، عن سبب واضح لوجود الدمية في تلك الموقع. أرسلت وسائل إعلام استفسارات للشرطة تحاول التعرف على طبيعة الدمية: هل هي دعامة سينمائية استُخدمت في تصوير فيلم ما؟ أم أنها قطعة فنية ذات قيمة خاصة؟ أم أنها مجرد مزحة متعمدة من شخص يسعى لإربكة قوات الأمن؟ لكن السلطات لم تسهب في الإجابة، حيث اكتفت بتصريح موجز: "لقد انتهت التحقيقات الآن".

اقرأ أيضًا:

#أسترالية #شرطة #منوعات

الأكثر قراءة اليوم

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

لم يفهم خطورة الخطة إلا متأخرًا ..مسؤول اسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة غزة ثم انقلب عليها

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

غرينسبان تتصدر السباق الأممي.. هل تصبح أول امرأة وأول يهودية على رأس الأمم المتحدة؟

ليبرمان يفجّرها: أقيلوا كاتس فورًا

"نموت من الجوع".. شهادة صادمة من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وخطط الإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة

إيران تمهد لقواعد جديدة في هرمز.. منع سفن "الدول المعادية" من دخول الخليج دون موافقتها

إردوغان: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية.. واتفاقية مكة لا تستهدف ايران ..

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب