ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

واشنطن /وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في تصريحات خلال مقابلة مع شبكة "ريل أمريكا فويس"، تراجع نفوذ إسرائيل بعدما كان لديها "أقوى لوبي" في الولايات المتحدة، محذرًا أيضًا من فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وفي المقابلة الأطول للرئيس الأمريكي بعدما استمرت 42 دقيقة، قال ترامب إن أكبر تغيير شهده في واشنطن خلال السنوات الـ25 الماضية يتمثل في التراجع الحاد، لنفوذ إسرائيل السياسي داخل الكونغرس الأمريكي، بعدما كانت تمتلك أقوى لوبي في العاصمة الأمريكية".

وأشار إلى تصاعد التيارات المؤيدة للقضية الفلسطينية، خصوصًا داخل الحزب الديمقراطي، في ظل ما تشهده العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من توترات متزايدة.

تحذيرات من فوز الديمقراطيين

وعلى صعيد الشأن الداخلي، حذر ترامب الناخبين الأمريكيين من نتائج الانتخابات النصفية المقبلة، معتبرًا أن فوز الحزب الديمقراطي سيؤدي، إلى تسليم إدارة البلاد إلى "تيار "جهادي"، "إذا سمحنا للطرف الآخر بالفوز في الانتخابات النصفية فستصبح البلاد تحت حكم الجهاديين" وفق تعبيره.

كما هاجم ترامب عددًا من الشخصيات السياسية الصاعدة في الحزب الديمقراطي، متهمًا إياهم بتبني أفكار شيوعية وبمعاداة المصالح اليهودية، منهم عبدول السيد مرشح الحزب الديمقراطي في ميشيغان لانتخابات مجلس الشيوخ عبدول السيد.

وربط الرئيس الأمريكي هذه التصريحات بملفات سياسية داخلية يعتزم الدفع بها، من بينها إنهاء ما يسميه "سياحة الولادة"، وتشديد القيود المتعلقة بمنح الجنسية، إلى جانب فتح تحقيقات في قضايا فساد تطال مسؤولين سابقين في قطاعات الصحة والأمن القومي.