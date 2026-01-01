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إعادة تدوير الأزياء

خبر : تحويل قطع الملابس الموروثة إلى إطلالات عصرية بأفكار ذكية

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل قطع الملابس الموروثة إلى إطلالات عصرية بأفكار ذكية



وكالات /سما/

تشعر الكثيرات بالملل عند فتح خزائنهن المليئة بقطع قديمة موروثة من الأمهات والجدات، رغم رفضهن التخلي عنها لقيمتها العاطفية أو جودة نسيجها. لكن ثورة الموضة المستعملة والفينتيج، التي دعمتها منصات رقمية مثل eBay وPinterest، فتحت آفاقًا جديدة لإعادة تدوير تلك القطع بطرق عصرية.

جودة الملابس القديمة كانت أفضل من نظيراتها الحديثة. تنورة من حقبة الخمسينيات ذات الخصر المحدد، أو قميص من العشرينيات مزين بالخيوط، أو حتى حقيبة يدوية من علامة عالمية يمكن تحويلها لقطع جديدة عبر تعديلات بسيطة أو إعادة تنسيق.

الخطوة الأولى تتطلب فرز القطع القديمة وتنظيفها وفحص جودتها. بعدها يأتي دور التعديل: قص أكمام قميص بوبلين للحصول على قطعة صيفية خفيفة، أو تحويل فستان كروشيه قديم إلى تنورة ميدي بطول مستقيم، أو استخدام وشاح مزخرف كحزام خصر.

يمكن تنسيق القبقاب الخشبي الكلاسيكي مع فستان منقط من الستينيات، أو ارتداء فستان الكروشيه القديم كما هو مع أكسسوارات حديثة مثل نظارات دائرية كبيرة وحذاء بكعب عريض. الوشاح المزخرف بالزهور يصبح حزام خصر، والمروحة المزينة برسوم زيتية تتحول إلى حقيبة يد مزخرفة بشراريب ملونة.

للحقائب الراقية الموروثة، يمكن تطريزها بالخرز الملون أو إضافة أقمشة ملونة لتحديثها. أما القمصان القديمة فتنسق حول الخصر كوشاح زينة، أو ترتدى مع تنورة حريرية مخرمة بالدانتيل.

هذا الاتجاه لا يوفر فرصة ثانية للملابس فحسب، بل يعود بالفائدة على البيئة والمحفظة معًا. عشاق جمع الملابس القديمة حول العالم باتوا أكثر تقبلًا لهذا التوجه، وحولوا خزائنهم إلى متاجر صغيرة حية.

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