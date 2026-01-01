60 متدربًا يُكملون برنامج التميز الدبلوماسي والإعلامي بالرياض

وكالات /سما/

الرياض/سما- اختتم مجتمع أسوة في مدينة الرياض النسخة الثانية من برنامج التميز في الظهور الإعلامي والدبلوماسي الدولي المعروف اختصارًا بـ «IMDPEC»، بعد أن تمكّن من تأهيل وتزويد الكفاءات الوطنية الشابة بالمعارف والأدوات العملية والمتقدمة في حقول الإعلام الدولي والدبلوماسية والاتصال المؤسسي.

وأقيم الحفل الختامي احتفاءً بتخريج جيل جديد من القادة الإعلاميين والدبلوماسيين الذين اكتسبوا خلال برنامجهم أكثر من 25 ساعة من التدريب المكثف موزعة على أكثر من 10 ورش متخصصة وجلسات معرفية، غطّت المهارات الإعلامية المتقدمة وفنون التأثير والإقناع والدبلوماسية والبروتوكول الدولي والتمثيل الوطني والريادة على الصعيد الدولي.

شارك في البرنامج نحو 11 خبيرًا ومستشارًا متخصصًا يمثلون نخبة من الكفاءات في مجالات الدبلوماسية والإعلام. وحظيت النسخة بتغطية إعلامية واسعة من قبل أكثر من 20 منصة وجهة إعلامية، مما عزّز الوصول المعرفي للبرنامج وأهدافه.

وشهدت النسخة الثانية إقبالًا لافتًا من المتقدمين، حيث تجاوز عدد المسجلين الأوليين 1200 متقدم، جرى بموجبه اختيار أكثر من 60 مستفيدًا من أجل تمكينهم وتدريبهم المكثف. وتجاوز الوصول الإعلامي الإجمالي للبرنامج 4 ملايين انطباع، مع تسجيل أكثر من مليون مشاهدة عبر المنصات المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى ضمان تمثيل دولي مشرّف يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وصورتها الحضارية والعلمية في المحافل والفعاليات الدولية، وتجهيز جيل من الكوادر الشابة قادر على حمل رسالة الدولة بفعالية عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية المختلفة.

اقرأ أيضًا: