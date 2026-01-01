الضمير تنفذ زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح وتأهيل خانيونس (أصداء)

غزة/سما/

نفذت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -غزة، يوم أمس الإثنين 10 أغسطس 2026، زيارة ميدانية تفقدية إلى مركز إصلاح وتأهيل خانيونس (أصداء)، في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المحتجزين والنزلاء والوقوف على مدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية وظروف احتجازهم.

التقى وفد المؤسسة خلال الزيارة إدارة المركز، حيث جرى بحث واقع المركز والتحديات التي تواجهه، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها قطاع غزة، وما ترتب عليها من نقص في الموارد والإمكانيات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء.

وأوضحت إدارة المركز أن الإمكانيات المتاحة لا تزال محدودة، ولا تلبى حقوق النزلاء بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة وتواجه صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية، لا سيما المتعلقة بالغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والمستلزمات اليومية لعدد 195 نزيل موقوفين حالياً في المركز من كافة محافظات قطاع غزة، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لتوفير احتياجات النزلاء في ظل الموارد المتوفرة.

كما التقى وفد المؤسسة بمسؤول الشؤون القانونية في المركز، واطلع على أوضاع النزلاء من الناحية القانونية، وإجراءات التوقيف والمتابعة القضائية، إضافة إلى آليات التواصل مع المحامين وأهالي النزلاء.

وفي إطار الزيارة، تفقد محامو مؤسسة الضمير عدداً من غرف النزلاء والمرافق الداخلية للمركز، واستمع بشكل مباشر إلى عدد من النزلاء حول ظروفهم واحتياجاتهم اليومية، حيث عكست الإفادات التي تم الاستماع إليها وجود تحديات مرتبطة بظروف المعيشة والنظافة والمياه والغذاء والرعاية الصحية والاكتظاظ، إلى جانب احتياجات أخرى تتطلب معالجة ومتابعة من الجهات المختصة.

مؤسسة الضمير تؤكد أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يحتفظون بكامل حقوقهم الإنسانية، وأن ظروف الاحتجاز يجب أن تراعي كرامتهم وسلامتهم واحتياجاتهم الأساسية، وعليه تطالب الجهات المسئولة والمؤسسات المحلية والدولية كافة إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه مركز إصلاح وتأهيل خانيونس(أصداء)، وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لضمان ظروف احتجاز إنسانية وملائمة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للنزلاء.

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