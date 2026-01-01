اعتراف مثير لرئيس الموساد السابق: تجولنا داخل فوردو مراراً.. وقصفه الأمريكي حقق "حلمي".

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن إسرائيل تمكنت في مناسبات عدة من الوصول إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية بهدف جمع معلومات دقيقة حول طبيعة الموقع وبنيته التحتية، في إطار الجهود الاستخبارية الرامية إلى متابعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال كوهين إن معرفة تفاصيل الموقع وقدراته كانت تشكل أولوية بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الوصول إلى فوردو ساهم في فهم أعمق للمنشأة التي تعد من أبرز المواقع النووية الإيرانية وأكثرها تحصيناً.

وفي تصريحات أثارت اهتماماً واسعاً، وصف كوهين القصف الأمريكي الذي استهدف المنشأة بأنه يمثل بالنسبة له "تحققاً لكل أحلامي"، في إشارة إلى الأهمية التي توليها إسرائيل لإضعاف القدرات النووية الإيرانية.

وتأتي تصريحات رئيس الموساد السابق في ظل استمرار الجدل بشأن فعالية الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ومدى تأثيرها على البرنامج النووي لطهران، وسط تأكيدات إسرائيلية متكررة بأن إيران لا تزال تمثل التهديد الاستراتيجي الأبرز لأمن إسرائيل.