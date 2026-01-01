  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتراف مثير لرئيس الموساد السابق: تجولنا داخل فوردو مراراً.. وقصفه الأمريكي حقق "حلمي".

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف مثير لرئيس الموساد السابق: تجولنا داخل فوردو مراراً.. وقصفه الأمريكي حقق "حلمي".



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن إسرائيل تمكنت في مناسبات عدة من الوصول إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية بهدف جمع معلومات دقيقة حول طبيعة الموقع وبنيته التحتية، في إطار الجهود الاستخبارية الرامية إلى متابعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال كوهين إن معرفة تفاصيل الموقع وقدراته كانت تشكل أولوية بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الوصول إلى فوردو ساهم في فهم أعمق للمنشأة التي تعد من أبرز المواقع النووية الإيرانية وأكثرها تحصيناً.

وفي تصريحات أثارت اهتماماً واسعاً، وصف كوهين القصف الأمريكي الذي استهدف المنشأة بأنه يمثل بالنسبة له "تحققاً لكل أحلامي"، في إشارة إلى الأهمية التي توليها إسرائيل لإضعاف القدرات النووية الإيرانية.

وتأتي تصريحات رئيس الموساد السابق في ظل استمرار الجدل بشأن فعالية الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ومدى تأثيرها على البرنامج النووي لطهران، وسط تأكيدات إسرائيلية متكررة بأن إيران لا تزال تمثل التهديد الاستراتيجي الأبرز لأمن إسرائيل.

#غوردو الموساد كوهين #ايران فوردو قصف #الموساد فوردو ايران

الأكثر قراءة اليوم

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

على طريقة "السنوار".. إسرائيل تكشف خطة سرية لدول في المنطقة لضربها

رسالة إسرائيلية لواشنطن: لا حصانة لمهاجمي 7 أكتوبر من القتل ولا انسحاب قبل تحقيق الأهداف الأمنية

ترامب: علاقتي بنتنياهو “جيدة جدا”.. ومجلس السلام يؤكد استمرار خطة غزة

ألمانيا: خطة غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حماس ورفض نتنياهو متوقع ..

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

الأخبار الرئيسية

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

الرئيس عباس يتراجع عن التعديل السابق.. إعادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 132 عضواً

رفض 11 فرصة لقتلهم .. من الجهة التي منعت اغتيال قادة حماس؟

ترامب: علاقتي بنتنياهو “جيدة جدا”.. ومجلس السلام يؤكد استمرار خطة غزة