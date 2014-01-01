باب المندب يشتعل مجدداً.. قتلى في هجوم صاروخي حرثي على سفينة تجارية

وكالات /سما/

أفادت قناة الجمهورية اليمنية يوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية، إثر استهدافها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في منطقة باب المندب.

وقالت القناة إن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي، مضيفة أن "الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثيون من شرق محافظة تعز واستهدف السفينة التجارية أثناء إبحارها في باب المندب".

وأضافت في بيان آخر أن "صاروخا حوثيا ثانيا استهدف عملية إنقاذ طاقم السفينة التجارية المستهدفة في باب المندب".

وبعد هدوء نسبي شهده اليمن منذ العام 2022، تصاعد الوضع على هذه الجبهة في الأسابيع الماضية، مع عودة الضربات بين الحوثيين والسعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 20 يوليو فرض "حظر بحري" على السعودية، في تصعيد جديد ضمن المواجهة الإقليمية، بينما دفعت الهجمات الأخيرة على سفن مرتبطة بالمملكة سوق التأمين البحري في لندن إلى توسيع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر ليشمل مياها قريبة من موانئ سعودية.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وحركة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في وسط وشمال البلاد. وتدعم السعودية الحكومة اليمنية بتحالف عربي، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.