تحليل رماد بومبي يكشف عن شبكة تجارة رومانية عالمية

وكالات /سما/

بومبي/سما- أظهرت دراسة أثرية أن سكان مدينة بومبي الرومانية كانوا يحرقون نباتات عطرية ورينجات مستوردة من آسيا وإفريقيا، في دليل واضح على ازدهار شبكة تجارة عالمية تربط الإمبراطورية بأرجاء الأرض البعيدة.

حللت فريق بحثي بقيادة جامعة زيورخ بقايا المواد المتفحمة المكتشفة في المباخر المنزلية بومبي التي دفنها الرماد البركاني عام 79 ميلادية، واستطاعوا للمرة الأولى تحديد محتوى تلك البقايا بدقة باستخدام تقنيات مخبرية متطورة.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Antiquity، عثر الباحثون على براهين أثرية على حرق أعواد بخور محلية الصنع إلى جانب راتنجات عطرية نادرة من شبه الجزيرة العربية والغابات المطيرة في آسيا وإفريقيا، ما يمثل أول دليل أثري مباشر على استخدام البخور المستورد في الحياة الدينية اليومية.

أوضح يوهانس إيبر، عالم الآثار من جامعة زيورخ، أن الاكتشافات تكشف عن روابط تجارية واسعة تربط بومبي بأقصى أطراف العالم المعروف آنذاك. وأشار إلى أن هذه الراتنجات كانت تنقل عبر البحر الأحمر منذ القرن الأول قبل الميلاد على الأقل، ثم تشحن عبر الإسكندرية إلى موانئ إيطالية مثل بورتو وبوتيولي، حيث كان يعمل تجار متخصصون في تجارة البخور.

كما عثر الباحثون على آثار مستخلص العنب محترق في بعض الأواني الطقسية، ما يتوافق مع الرسومات والنصوص الرومانية التي تصور استخدام النبيذ في الشعائر الدينية. وعلق مكسيم راجو من جامعة بون على أهمية دمج التحليلات العلمية المخبرية مع الدراسات الأثرية التقليدية في فهم الحياة اليومية للحضارات القديمة.

اعتبر الباحث فيليب دبليو شتوكهامر أن الجمع بين تقنيات التحليل الكيميائي والمجهري الحديثة قد جعل الممارسات الدينية في بومبي ملموسة وقابلة للفهم بطريقة لم تتحقق من قبل، مما يفتح آفاقًا جديدة لدراسة الحياة في العصر الروماني.