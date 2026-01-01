معتصم النهار في باريس يطرح الحقيبة كعنصر أساسي في أناقة الرجل

وكالات /سما/

باريس/سما- اختار الممثل السوري معتصم النهار حقيبة جلدية سوداء لاستكمال إطلالته خلال حضوره عرض المصمم الفرنسي كريستيان لوبوتان ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الراقية في باريس، محركًا بذلك نقاشًا حول موضع الحقيبة ضمن منظومة الأناقة الرجالية العربية.

يشير منسق الأزياء اللبناني عمر عبد الغني إلى أن حمل الرجل للحقيبة ليس تطورًا طارئًا، بل تطور تدريجي في الشكل والاستخدام. رافقت الحقائب رجال الأعمال على مدى عقود لحفظ الملفات والأغراض الشخصية، غير أنها اليوم تجاوزت وظيفتها العملية لتصبح عنصرًا جماليًا في الإطلالة.

أوضح عبد الغني أن اختيار النهار للحقيبة جاء منسجمًا مع طبيعة إطلالته الكلاسيكية الحديثة، حيث اقترنت بتصميم عصري وجيوب فعلية بعيدة عن الأحجام الصغيرة أو الزخارف الزائدة، مما أبقاها ضمن سياق تقليدي رغم دورها كعنصر أساسي.

أشار عبد الغني إلى أن تقبل الحقيبة لا يتعلق بالجرأة بقدر ما يرتبط بانفتاح الجمهور العربي على هذا الاتجاه. لاعبو كرة القدم العالميون، بمن فيهم النرويجي إيرلينغ هالاند، يحملون حقائب فاخرة في تنقلاتهم دون أن ينظر إليهم على أنهم يتحدون قواعد الأناقة الرجالية، وكذلك ممثلون أمريكيون مثل ريان رينولدز.

غير أن الواقع العربي يختلف قليلًا. يرى عبد الغني أن المجتمع العربي لا يزال ينظر إلى الحقيبة في أحيان كثيرة كإكسسوار مرتبط بالإطلالة الأنثوية، وهو ما يجعل تقبلها لدى بعض الرجال يتطلب وقتًا أطول من مجرد ظهور نجم يحملها على السجادة الحمراء.

يؤكد عبد الغني أن وظيفة الحقيبة لا تختلف باختلاف من يحملها، فهي وسيلة لحفظ الأغراض الشخصية تمامًا كحقيبة الظهر أو الحقائب الرياضية. الاختلاف يقتصر على طريقة الحمل دون أن يغير من الغاية، وما يشهده العالم اليوم ليس سوى تطور طبيعي لمفهوم عرفه الرجال منذ سنوات عديدة.

حدد عبد الغني مواصفات الحقيبة الرجالية بالتصاميم البسيطة والخامات الجلدية والتفاصيل التي تعطيها طابعًا رجوليًا، بعيدًا عن الألوان الصارخة أو الكريستالات. بات بعض الرجال يعتمدون حتى الحقائب ذات التصميم القريب من "الكلاتش" شريطة أن تحافظ على هويتها الرجالية عبر الجلد والتصميم.

أقرّ عبد الغني بأن لاعبي كرة القدم يملكون تأثيرًا على الرجال، إلا أن هذا التأثير محدود لأن الجمهور يراهم غالبًا فقط على الملاعب. ينتشر تأثيرهم الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المتخصصة بالموضة، وهي ما يسهم أكثر في جعل الاتجاه معتادًا على نطاق أوسع.

بخصوص المستقبل، لا يتوقع عبد الغني أن يحمل جميع الرجال حقائب يد، مشيرًا إلى أن فئة منهم ستظل تعتبرها قطعة نسائية، بينما سيواصل آخرون اعتمادها. على أي حال، ينتشر هذا الاتجاه فعلًا بدليل انتقال الأجيال الشابة إلى حقائب الكتف و"الكروسبودي"، رغم أن الشخصيات العامة ستظل عرضة للنقد ليس لأسباب وظيفية بل لأنها تبقى تحت الأضواء المستمرة.