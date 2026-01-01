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خبر : المطرب المصري طارق الشيخ يعلن انفصاله عن زوجته بهدوء

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطرب المصري طارق الشيخ يعلن انفصاله عن زوجته بهدوء



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ رسمياً انفصاله عن زوجته أم عادل بعد زواج استمر لسنوات عديدة، موضحاً أن قرار الطلاق جاء في إطار من الود والتفاهم المتبادل بين الطرفين.

شارك الفنان هذا الخبر الشخصي مع متابعيه عبر حسابه على موقع فيسبوك، مؤكداً حرصه على استمرار الاحترام والمودة بينهما رغم الانفصال.

قال الشيخ في منشوره: "الحمد لله على كل شيء، تم الانفصال بيني وبين زوجتي أم عادل، ربنا يكتب لها كل خير ويكتب لي كل خير، وهيفضل بيننا كل احترام، في الآخر هي أم عيالي".

استقبل الوسط الفني الخبر بتفاعل إيجابي، حيث أشاد الزملاء والمتابعون بالأسلوب الراقي والحضاري الذي تعامل به الطرفان مع قرار الانفصال، مع تمنيهما التوفيق والخير في حياتهما المقبلة.

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