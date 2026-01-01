ترامب: علاقتي بنتنياهو “جيدة جدا”.. ومجلس السلام يؤكد استمرار خطة غزة

القدس المحتلة / سما /

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “جيدة جدا”، رغم الخلاف بشأن خطة السلام في قطاع غزة، فيما أكد مسؤول في مجلس السلام أن الخطة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة.

وقال ترامب ردا على سؤال صحافي في ختام فعالية بالمكتب البيضوي، إن العلاقة مع نتنياهو “جيدة جدا”.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما جدد نتنياهو، الأحد، رفضه لخطة غزة، قائلا إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” بشكل “فعلي”.

وقال مسؤول في مجلس السلام إن “الخطة لا تزال قائمة وتتقدم بشكل واضح”، مضيفا أن العملية تستند إلى “التنفيذ والتحقق على الأرض”، وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة.

وأوضح أن الإطار المقترح ينص على ألا تنتقل أي مرحلة إلى التالية إلا بعد الوفاء بالالتزامات المطلوبة، مشيرا إلى أن “خريطة الطريق هي بين مجلس السلام وحماس، فيما تستمر المناقشات مع إسرائيل”.

وأضاف أن إسرائيل ليست مطالبة بالاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض.

وكان ترامب أعلن الشهر الماضي إحراز تقدم في خطته لإنهاء الحرب في غزة، التي وافقت عليها إسرائيل و”حماس”، وتقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع نزع سلاح الحركة، ونشر قوة استقرار دولية إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع.

لكن الخطة واجهت سريعا تعقيدات بشأن الجدول الزمني لتنفيذها، في وقت أوقف فيه الجيش الإسرائيلي عمليا هجماته في القطاع تحت ضغط أمريكي.