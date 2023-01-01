الأمم المتحدة: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يزيد تدهور الأوضاع الإنسانية

غزة / سما /

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أنها تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية وتُعرض حياة المدنيين الفلسطينيين لخطر دائم.

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، نقلاً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه تم تسجيل حوادث متكررة أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين.

وفي سياق آخر، كشف "حق" أن فرق المساعدات الإنسانية تمكنت منذ أكتوبر 2023 من رصد وتحديد مواقع أكثر من ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة في غزة ووضع علامات تحذيرية عليها، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد أساسية لتسهيل عمليات إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية بأمان.