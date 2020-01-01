نجل بايدن يشن هجوما حادا على نتنياهو : هو الشر المتجسد

القدس المحتلة / سما /

شنّ هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هجوما حادا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ "الشر المتجسد".

واتهم بايدن في مقابلة مع المعلق تاكر كارلسون الاثنين، مسؤولين إسرائيليين بالتورط في اختراق حاسوبه الشخصي عشية الانتخابات. كما دافع هانتر بايدن عن كارلسون ورفض اتهامات معاداة السامية الموجهة إليه، مبينا أنه "متأكد تماما أنه لست معاديا للسامية".

وأوضح أن هذه التصنيفات السياسية تهدف إلى إسكات المعارضين، مضيفا: "إذا كان وصف نتنياهو بأنه الشر المتجسد يُعد معاداة للسامية، فلا أدري ماذا أقول للناس بعد الآن". وأشار إلى أن انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يُستخدم لزرع الفتنة في المجتمع الأمريكي.

ومن المواضيع الرئيسية الأخرى التي طُرحت في المقابلة فضيحة الحاسوب المحمول التي رُبطت باسم بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وألمح نجل الرئيس السابق إلى تورط مسؤولين إسرائيليين في توزيع مواده الشخصية، التي زعم أنها جُمعت من مصادر متعددة في آن واحد بعد اختراق حسابه السحابي الشخصي. كما قال نجل الرئيس الأمريكي السابق، إن "هناك عدة مراكز عمليات مختلفة"، مشيرًا إلى وجود جانب روسي-أوكراني وجهات أمريكية عملت على توزيع المواد. وذكر صراحةً "مركز عمليات نتنياهو، الجانب الإسرائيلي"، لكنه أكد أنه لا يملك أي دليل يربط الموساد أو المسؤولين الإسرائيليين بالاختراق نفسه.

وعندما سُئل عن هوية سارق المعلومات، أجاب بايدن بأنه لا يملك أي دليل جنائي رقمي يثبت هوية من يقف وراء هذا الفعل، وطرح احتمالات مختلفة تتراوح بين وكالة استخبارات أجنبية وقرصان إلكتروني خاص. كما أشاد بالعناصر الانفصالية في الحزب الجمهوري، بمن فيهم عضوا الكونغرس توماس ماسي ومارجوري تايلور غرين، وأعرب عن ارتياحه لأن "بعض الناس قد استيقظوا" بشأن السياسة الخارجية الأمريكية.