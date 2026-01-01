اسرائيل تعلن إصابة شخص عائد من أفريقيا بفيروس إيبولا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا، بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الوزارة أن "الشخص، الذي عاد إلى إسرائيل قبل أيام، طلب العلاج الطبي بعد إصابته بالحمى"، مؤكدةً أن "هذا مجرد اشتباه في هذه المرحلة.

ويجري حاليا إجراء الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الـ 24 ساعة القادمة". كما أشارت الوزارة إلى أن المريض المشتبه به "يتلقى العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع في عزلة تامة، وفقاً للإجراءات الطبية المعتمدة والتقييمات التي أُجريت. ويجري في الوقت نفسه إجراء تحقيق وبائي".