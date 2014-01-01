"أنصار الله" تعلن مقتل 20 من عناصرها بينهم 14 ضابطًا

صنعاء /وكالات /

أعلنت جماعة “أنصار الله”، مساء الاثنين، مقتل 20 من عناصرها، بينهم 14 ضابطا، في وقت تشهد فيه عدة جبهات يمنية تصعيدا في المواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مراسم تشييع 20 قتيلا، بينهم 14 ضابطا، جرت في محافظات صنعاء وذمار وعمران شمالي البلاد، وحجة وصعدة والمحويت شمال غربي اليمن.

وبحسب مقاطع مصورة بثتها القناة ورصدها مراسل الأناضول، ضمت قائمة القتلى ضابطين برتبة عميد و6 برتبة عقيد، إضافة إلى ضباط برتب أخرى منها مقدم ورائد ونقيب وملازم.

ولم تحدد الجماعة، في المقاطع التي بثتها، تاريخ مقتل عناصرها أو الجبهات التي سقطوا فيها.

ومن أيام، تشهد عدة مناطق في اليمن مواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية، ضمن صراع مستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين الجانبين.

ومنذ العام 2015، تقود السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي يساند الحكومة، فيما تُتهم إيران بدعم الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.