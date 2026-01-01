الاحتلال يهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين

جنين /سما/

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم 12 مخزناً تجارياً على مدخل قرية عنزا جنوب جنين، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي عنزا هشام صدقة.

وقال صدقة إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافتين عسكريتين، وبدأت بهدم المخازن التي تعود ملكيتها للمواطن أيسر عمور، والواقعة على المدخل الرئيسي للقرية.

وأوضح أن المخازن كانت تستخدم لتخزين معدات وكراتين تابعة لمصنع للكرتون في القرية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال منعت أصحابها من إخلاء محتوياتها قبل البدء بعملية الهدم.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس وجنين أمام حركة المركبات، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين والتنقل في المنطقة.

وتأتي عملية الهدم في ظل تصعيد متواصل للإجراءات العسكرية الإسرائيلية في محافظة جنين وبلداتها وريفها.