على طريقة "السنوار".. إسرائيل تكشف خطة سرية لدول في المنطقة لضربها

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة “معاريف” العبرية إنه وبعد أسابيع من حظر النشر تم الكشف عن خطة لدول في المنطقة إلى تقليل يقظة إسرائيل بينما تستمر الاستعدادات لصراع أوسع نطاقا في الخفاء.

وأفادت الصحيفة بأن تلك الدول تعمل على إظهار مرونة في محادثات التسوية فقط لخفض مستوى التأهب لدى إسرائيل، وفي الوقت نفسه الاستعداد لصراع واسع النطاق في الخفاء.

ووفق المصدر ذاته، أوصى مسؤولون في إحدى دول المنطقة مؤخرا مسؤولين في دولة أخرى بإبداء المرونة تجاه إسرائيل والمضي قدما في اتفاق ليس بقصد الحفاظ عليه على المدى الطويل ولكن كجزء من خطوة تهدف، وفقا للتقرير، إلى تقليل يقظة إسرائيل بينما تستمر الاستعدادات لصراع أوسع نطاقا في الخفاء.

وأفادت الصحيفة بأن التفاصيل نشرت صباح الاثنين لأول مرة في برنامج “هذا الصباح” على شبكة الأخبار التابعة للقناة الثانية.

ووفقا للتقرير، خلال المحادثة بين الطرفين، قُدّمت توصية واضحة بالمضي قدما في اتفاق مع إسرائيل ثم نقضه لاحقا، مع استمرار الاستعدادات للحرب في الوقت نفسه.

وبحسب معلومات وردت من مصدر أجنبي، فإن الفكرة وراء هذه التوصية كانت تبني مرونة تكتيكية، والمضي قدما في المسار الدبلوماسي، وبث شعور بالهدوء في إسرائيل، مع الاستمرار سرا في التحضير لنزاع أوسع نطاقا.

وقارن التقرير هذا النهج بسلوك يحيى السنوار قبل 7 أكتوبر حين أشارت حماس لفترة من الزمن إلى رغبتها في السلام والنظام، بينما كانت في الوقت نفسه تستعد لهجوم مفاجئ.

ووفقا للتقرير، سمح بنشر المعلومات الآن بموافقة الرقابة بعد حظرها لأسابيع، لافتا إلى أنه ونظرا لقيود الرقابة، لا يمكن في هذه المرحلة الكشف عن تفاصيل حول هوية الدولتين المعنيتين.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن القلق الذي نشأ من هذه المعلومات هو أنه في حال توقيع اتفاق سياسي، فإنه يمكن استخدامه في مثل هذه الحالة ليس فقط كأداة للتسوية، ولكن أيضا لخفض مستوى التأهب في إسرائيل، بينما يواصل الجانب الآخر استعداداته العسكرية.