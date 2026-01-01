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مؤرخ روسي إسرائيلي معارض لسياسات تل أبيب يختفي عقب دخوله مطار بن غوريون

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤرخ روسي إسرائيلي معارض لسياسات تل أبيب يختفي عقب دخوله مطار بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وروسية عن اختفاء المؤرخ الروسي-الإسرائيلي أرتيوم كيربيتشينوك، المعروف بمواقفه الناقدة لسياسات إسرائيل، وذلك عقب وصوله إلى مطار بن غوريون في الرابع من آب/ أغسطس الجاري.

وبحسب التقارير، فإن كيربيتشينوك، الذي يقيم بشكل دائم في روسيا، كان قد وصل إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر أكاديمي، إلا أن أثره انقطع تماما منذ لحظة خروجه من الطائرة، ولم تنجح عائلته وأصدقاؤه في التواصل معه أو التوصل إلى أي معلومات حول مكان وجوده.

وفي إطار التطورات الدبلوماسية، تدخل السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، حيث تواصل رسميا مع السلطات الإسرائيلية لمتابعة قضية اختفائه والكشف عن مصيره، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" نقلا عن وسائل إعلام رسمية في موسكو.

من جانبها، أكدت البرلمانية الروسية السابقة داريا ميتينا أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هو من قام باحتجاز كيربيتشينوك فور وصوله.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية عنها قولها إن المخاوف قد تأكدت بوجود المؤرخ قيد الاحتجاز والاستجوب لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

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