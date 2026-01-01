استطلاع إسرائيلي مثير: أيزنكوت يتقدم انتخابيًا.. لكنه يفشل في بلوغ الأغلبية دون الأحزاب العربية

القدس المحتلة/سما/

يتوقع استطلاع رأي أجرته قناة 12 الإسرائيلية ونُشر مساء الاثنين أن الكتلة التي يقودها جادي أيزنكوت ستتعزز بأربعة مقاعد وتفوز بـ 60 مقعدا إضافيا لكنها بحاجة إلى الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وكما في الاستطلاع السابق، حافظت كتلة المعارضة لنتنياهو على 70 مقعدًا، وتضم أحزاب المعارضة الصهيونية التي فازت بـ 60 مقعدًا، والأحزاب العربية التي حصلت على 10 مقاعد.

أما أحزاب الائتلاف، فقد حصلت على 50 مقعدًا فقط، وهو رقم يثير تساؤلات كبيرة حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة.

ويتصدر حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت المشهد بحصوله على 24 مقعدًا، ليصبح بذلك أكبر الأحزاب في الكنيست. وقد تعززت شعبية آيزنكوت بمقعد واحد مقارنةً بالاستطلاع السابق، بينما تراجع حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 22 مقعدًا فقط.

بحسب بيانات الاستطلاع، يحقق حزب "الوحدة" بقيادة نفتالي بينيت تقدماً ملحوظاً بفوزه بـ 15 مقعدا. كما يعزز حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان حظوظه ليصل إلى 11 مقعداً في الكنيست المقبلة، بينما يواصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان مساره التصاعدي بحصوله على 10 مقاعد مقارنةً بالاستطلاع السابق.

حزب عوتسما يهوديت، بقيادة الوزير إيتامار بن غفير، يعزز موقعه ليصل إلى 8 مقاعد، بينما يحافظ حزب يهودية التوراة المتحدة، بقيادة يتسحاق غولدكنوف، على موقعه بـ 8 مقاعد. أما حزب شاس، الذي تراجع في الانتخابات السابقة إلى 7 مقاعد فقط، فيحافظ على موقعه دون تغيير.