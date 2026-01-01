دفاعه عن إسرائيل أشعل المواجهة.. لحظات متوترة للجاسوس يوسف حداد داخل استوديو أمريكي

القدس المحتلة/سما/

في ظل تنامي موجة التضامن الشعبي مع الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، تتواصل المواجهات الكلامية والاحتجاجات ضد شخصيات إسرائيلية بارزة تُعرف بدعمها لسياسات الحكومة الإسرائيلية والحرب على غزة. وفي أحدث هذه الوقائع، دخل يوسف حداد في مواجهة مع ناشط أمريكي مؤيد للحقوق الفلسطينية خلال تسجيل أحد البرامج في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وخلال الحلقة، التي جمعت حداد مع ناشطين ومشاركين من ذوي المواقف المؤيدة للفلسطينيين، تصاعدت حدة النقاش بشكل ملحوظ، قبل أن تتطور الأجواء إلى مشادة جسدية بينه وبين أحد المشاركين. واستمرت المواجهة لاحقاً خارج الاستوديو في موقف السيارات.

ووفقاً لما ظهر في تسجيل بودكاست "Digital Social Hour"، وجّه أحد المشاركين انتقادات حادة إلى حداد، متهماً إياه بدعم السياسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

من جانبه، قال حداد إن أحد المشاركين اعتدى عليه جسدياً داخل الاستوديو، ثم حاول مهاجمته مجدداً من الخلف بعد انتهاء التصوير. وأضاف أن مرافقيه تدخلوا لاحتواء الموقف، لتنتهي الواقعة بتبادل للضربات بين الطرفين.