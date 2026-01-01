علامات الولادة الحقيقية وكيفية التمييز عن الطلق الكاذب

وكالات /سما/

تشغل مسألة التفريق بين الولادة الفعلية والطلق الكاذب بال الحوامل خاصة في حملهن الأول، وسط القلق والتوتر اللذين يصاحبان هذه الفترة المهمة من حياتهن.

وللتعامل مع هذا القلق، أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة إعتماد النبوي على أهمية تعرّف الحامل على العلامات الفعلية للولادة والفروقات بينها وبين أنواع الطلق المختلفة، بما يضمن معرفتها بالوقت المناسب للتوجه إلى قسم الولادة دون تأخير.

وأشارت الدكتورة النبوي إلى أن معرفة هذه الفروقات تُمكّن الحامل من الاستعداد النفسي والجسدي لحظة استقبال مولودها، مع تجنب القلق الذي قد ينتج عن الخلط بين الأعراض المختلفة.

وشددت الاستشارية على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نصيحة تتعلق بصحة الحمل والولادة، كما أوصت بتوثيق أي أعراض مقلقة والتواصل مع فريق الرعاية الصحية فوراً عند الشعور بها.

اقرأ أيضًا: