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خبر : الاتحاد يستعد لمواجهة الجزيرة بدون VAR.. وفيسينج يدرّب لاعبيه على الترجيح

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 06:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد يستعد لمواجهة الجزيرة بدون VAR.. وفيسينج يدرّب لاعبيه على الترجيح



وكالات /سما/

أبو ظبي/سما- طالب مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الألماني ينز فيسينج لاعبيه بمضاعفة التركيز أثناء مواجهتهم أمام نادي الجزيرة الإماراتي المقررة الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار عدم توفر تقنية الفيديو المساعد (VAR) في المباراة.

وأشار فيسينج إلى أهمية الحذر من ارتكاب أخطاء تحكيمية قد تؤثر على سير اللقاء دون إمكانية مراجعتها، خاصة أن المباراة تندرج ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

كرّس الجهاز الفني للفريق جزءًا من الحصة التدريبية الختامية يوم الإثنين للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح استعدادًا لاحتمال الوصول إليها في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بعد الأوقات الأصلية والإضافية.

حدد فيسينج قائمة باللاعبين المكلفين بتسديد الركلات الترجيحية بناءً على كفاءتهم في هذا الجانب من اللعبة. وأجريت الحصة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، موقع اللقاء القاري.

أظهرت التدريبات جاهزية عدد من اللاعبين للمشاركة، من بينهم الحارس السنغالي ديون لوبي الوافد الجديد للفريق، والفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوار، والمغربي يوسف النصيري، والهولندي ستيفن بيرجوين.

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#كرة القدم #الاتحاد السعودي #دوري أبطال آسيا

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