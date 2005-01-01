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خبر : ملك قورة تشارك لقطات من جلسة تصوير حفل خطبتها

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك قورة تشارك لقطات من جلسة تصوير حفل خطبتها



وكالات /سما/

القاهرة/سما- نشرت الممثلة المصرية ملك قورة عبر صفحتها على إنستغرام لقطات من حفل خطبتها برجل الأعمال يوسف عثمان، الذي أُقيم على أحد شواطئ الساحل الشمالي في نهاية الأسبوع الماضي.

ظهرت الصور من جلسة التصوير الخاصة بالحفل في أجواء صيفية مبهجة اتسمت بالبساطة والرومانسية، بينما قصرت العائلة الحضور على أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

غابت قورة عن الشاشة هذا العام، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي جمعها مع الممثلين رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز وصلاح عبدالله وآخرين، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

بدأت قورة مسيرتها الفنية في السابعة من عمرها بمجموعة إعلانات، ثم انتقلت إلى برامج الأطفال والبرامج التعليمية قبل أن تنتقل إلى الدراما. حققت اختراقًا حقيقيًا في بدايات عام 2005 عندما اختارها الفنان محمد فؤاد مع شقيقتها مريم للمشاركة في فيلم "غاوي حب"، الذي نالت فيه إشادة واسعة وأعاد الأنظار إلى موهبتها التمثيلية.

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#ملك قورة #حفل خطبة #يوسف عثمان

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