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هوليود والأسرة

خبر : تالولا ويليس تتزوج الموسيقار جاستن إيسي في حفل عائلي بأيداهو

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تالولا ويليس تتزوج الموسيقار جاستن إيسي في حفل عائلي بأيداهو



وكالات /سما/

صن فالي/سما- بدأت تالولا ويليس، الابنة الصغرى للنجم العالمي بروس ويليس ونجمة السينما ديمي مور، فصلاً جديداً من حياتها بزواجها من الموسيقي جاستن إيسي، في حفل عائلي احتفلت به في صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية يوم السبت 8 من أغسطس/آب 2026.

ارتدت تالولا، التي تعمل مصممة أزياء وممثلة، فستان زفاف حصري من دار بالنسياغا، تصميم المدير الإبداعي لها بييرباولو بيتشولي، الذي صنع هذا الفستان لأول مرة في منصبه الجديد لدى الدار العريقة. استغرقت ساعات العمل على الفستان 712 ساعة كاملة، منها 405 ساعات للخياطة والتعديلات، إضافة إلى 9 ساعات مخصصة وحدها لتصميم الطرحة.

حرصت والدتها ديمي مور على الحضور القوي في الحفل، حيث شاركت مراحل تحضر الفستان وظهرت في صور ولحظات من الزفاف نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صور ومقاطع الفيديو من الحفل لم تظهر أي مؤشرات على حضور بروس ويليس الحفل.

اعتزل بروس ويليس التمثيل عام 2022 بعد تشخيصه بالحبسة الكلامية، وتطورت حالته إلى الخرف الجبهي الصدغي عام 2023، ما أثر بشكل كبير على ذاكرته وقدرته على القيام بمهامه اليومية. صرحت زوجته إيما هيمينغ ويليس في يناير الماضي بأن بروس ويليس "لا يعلم" بتشخيصه الطبي، وأصبح يعيش حياة هادئة بعيداً عن الأضواء.

أعلنت تالولا خطوبتها على الموسيقار إيسي في 23 من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حين نشرت صورة على إنستغرام تظهر الخاتم مع كتابة "كل يوم".

تالولا هي الابنة الصغرى لديمي مور وبروس ويليس بعد أختيها رومر وسكوت، وُلدت في 3 من فبراير/شباط 1994 في هايلي بأيداهو. عملت في التمثيل والكتابة والنشاط، واشتهرت بأدوار في أفلام عدة من بينها "ذا هول تن ياردز" و"بانديتس".

#تالولا ويليس #ديمي مور #هوليود

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