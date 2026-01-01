آن هاثاواي توضح: شعري مستعار فقط لكن حملي حقيقي

وكالات /سما/

أنهت النجمة الأمريكية آن هاثاواي الجدل الذي أثير حول حقيقة حملها برد مباشر وساخر عبر شبكة إنستغرام، مؤكدة أن ما يرتديه حقيقي وليس مزيفًا كما ادعى البعض.

ظهرت هاثاواي، البالغة 43 عامًا وحائزة على جائزة الأوسكار، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «نهاية شارع أوك» بإطلالة أبرزت بطن حملها بشكل واضح، لكن هذا الظهور أثار تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم عدد من المتابعين أن بطن الحمل بدا مثاليًا للغاية، مما دفعهم للتشكيك في حقيقته والتكهن بأنها قد ترتدي بطنًا اصطناعيًا.

بدلًا من تجاهل هذه التكهنات، اختارت هاثاواي الرد بنفسها بأسلوب فكاهي. نشرت صورًا من المناسبة عبر حسابها، وكتبت تعليقًا جاء فيه: «الشعر مستعار، لكن البطن حقيقي»، في إشارة واضحة إلى أن الجزء الوحيد من إطلالتها الذي كان مزيفًا هو شعرها فقط.

بهذا التصريح المباشر، أنهت الممثلة الأمريكية النقاش الذي انتشر حول ظهورها الأخير واستقبالها لطفلها الثالث. وسبق أن أعلنت هاثاواي عن حملها الثالث قبل نحو شهرين، وأوضحت خلال ظهورها في برنامج «Late Night with Seth Meyers» أنها وزوجها آدم شولمان فوجئا بسرعة تحقق الحمل رغم أنهما كانا يخططان لإنجاب طفل إضافي.

من المقرر أن يصل فيلم «نهاية شارع أوك» إلى دور العرض السينمائية عالميًا في 12 أغسطس الجاري، بينما يبدأ عرضه في دور السينما وصالات آيماكس في أمريكا الشمالية في 14 أغسطس. تنتظر هاثاواي طفلها الثالث مع زوجها شولمان، وتربي معه ابنيهما جوناثان وجاك البالغين من العمر 10 و6 سنوات على التوالي.

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