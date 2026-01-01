بترجي: تعيين مغربل عبر لجنة ترشيحات مستقلة.. والتصوير مسموح لصناع المحتوى

وكالات /سما/

أوضح عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة دوري المحترفين، أن اختيار المناصب التنفيذية في الرابطة يتم من خلال لجنة مستقلة متخصصة معنية بالترشيحات، حيث تدرس إمكانات المرشحين ومدى توافقهم مع متطلبات المنصب.

وأشار بترجي خلال مؤتمر القطاع الرياضي الذي انعقد الإثنين، إلى أن لجنة الترشيحات تتمتع باستقلالية وصلاحيات واضحة في اختيار من تراه مناسبًا للمناصب المختلفة، مؤكدًا أن تعيين عمر مغربل في منصب الرئيس التنفيذي جاء بعد دراسة معمقة من اللجنة لخبراته وملاءمتها لمتطلبات الوظيفة.

وفيما يتعلق بشؤون التعاقدات والاستقطابات، أكد بترجي أن لا تأخير في تعامل فريق لجنة الاستقطابات مع طلبات الأندية، مؤكدًا التزام الرابطة بالمدد المحددة في دليل الإجراءات دون تجاوز.

وحول ملف الرقابة المالية، أوضح بترجي أن تفاصيل هذا الملف حساسة وتتطلب حماية خصوصية الأندية، موضحًا أن السماح بالتعاقدات يرتبط بوضع مالي سليم للنادي ووجود خطط واضحة لمعالجة التزاماته. وأضاف أن أي نادٍ يثبت عبر المستندات خلو ميزانيته من الفجوات أو امتلاكه لخطط علاجية فعالة، يُسمح له بالتعاقد، بغض النظر عن اسم النادي.

وفيما يخص القيود على صناع المحتوى، نفى بترجي وجود حظر على التصوير من قبل الجمهور، موضحًا أن الرابطة تستهدف منع التغطيات المنظمة التي تحاكي عمل الناقل التلفزيوني الحصري. وأكد أن كل من يحمل تذكرة دخول يُسمح له بالتصوير والنشر من المدرجات، وأن صناع المحتوى لهم الحرية في توثيق ردود أفعالهم وتغطية المباريات من داخل الملاعب.

وحول معايير قياس نجاح الدوري، شدد بترجي على أن التقييم لا يقتصر على الأداء الرياضي داخل الملعب، بل يمتد أيضًا إلى قدرة الرابطة على توسيع قاعدة الجماهير وتعزيز حضورهم وتفاعلهم مع المسابقة. وكشف عن إطلاق أربع مبادرات رئيسة تستهدف تنمية الحضور الجماهيري، تشمل الحملات الترويجية والدعم المؤسسي للأندية ومبادرة "مشجع الجولة".

وعلى الصعيد المالي، أعلن بترجي عن ارتفاع الإيرادات المركزية التي توزعها الرابطة على الأندية بنسبة 115% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من موارد الرابطة يعود مباشرة للأندية. وأوضح أن 82% من إجمالي إيرادات الرابطة تُوزع على الأندية، بينما يُخصص الجزء المتبقي للعمليات التشغيلية والإدارية.

وأشار بترجي إلى استمرار الرابطة في جهودها لزيادة نسبة السعودة في مختلف إداراتها وأقسامها، مع الاستعانة بخبرات متخصصة لدعم العمليات وتطوير الأداء العام.

وفي السياق ذاته، كشف بترجي عن تطور حقوق النقل التلفزيوني الدولية، موضحًا أن العقود المبرمة ليست بدون قيمة مالية، وأن الرابطة نجحت في الانتقال إلى اتفاقيات متعددة السنوات تتراوح مددها بين ثلاث وست سنوات. وأعلن عن ارتفاع إيرادات عقود النقل الدولية بأكثر من 100% خلال الموسمين الماضيين، مؤكدًا وصول الرابطة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تحسين جودة العقود ورفع قيمتها التجارية، وتعظيم العوائد المالية واستدامتها، مع ضمان نقل جميع مباريات الدوري في المناطق الجغرافية المحددة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحول العلاقة بين الرابطة والأندية، بين بترجي أن التواصل لا يقتصر على اجتماعات الجمعية العمومية، بل تعقد الرابطة عديدًا من الاجتماعات وورش العمل المنتظمة مع الأندية. وأعلن أن موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة سيتم الإعلان عنه مع بداية الموسم الجديد، في ظل التحولات المؤسسية والتشغيلية التي تشهدها الرابطة.