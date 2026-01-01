  1. الرئيسية
  2. هو وهي

نمط حياة صحي

خبر : شيرين عبدالوهاب تحقق خسارة وزن ملحوظة عبر برنامج غذائي وتمارين رياضية

الإثنين 10 أغسطس 2026 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين عبدالوهاب تحقق خسارة وزن ملحوظة عبر برنامج غذائي وتمارين رياضية



وكالات /سما/

بدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برشاقة أكثر وضوحًا في حفلتها الأخيرة على ساحل البحر، مما لفت انتباه متابعيها وجمهورها إلى التحول الملحوظ في مظهرها.

اتبعت عبدالوهاب برنامجًا صحيًا مكثفًا امتد لمئة يوم كاملة بإشراف الدكتور محمود العفيفي، اعتمد على نهج غذائي صارم ركز على الأطعمة الخفيفة والزبادي والبروتين والخضراوات المتنوعة.

كما شملت خطة البرنامج ممارسة رياضة المشي بانتظام، وهي التمرينات التي يوصي بها الدكتور بقوة نظرًا لفاعليتها وتأثيرها الإيجابي على تحقيق الأهداف الصحية.

أسهم الالتزام المستمر بتعليمات البرنامج، سواء الغذائية أو الرياضية، في نجاح هذه التجربة والوصول إلى النتائج المطلوبة التي بدت واضحة في إطلالتها الأخيرة.

#شيرين عبدالوهاب #صحة وجمال #برامج غذائية

الأكثر قراءة اليوم

«بعيداً عن هرمز وباب المندب.. مشروع إسرائيلي خليجي يغير قواعد لعبة الطاقة في الشرق الأوسط»

السعودية وتركيا وباكستان توحّد القوى.. هل بدأ الكابوس الاستراتيجي الذي تخشاه إسرائيل؟"

واشنطن تتجاهل رفض نتنياهو لخطة غزة: المهم أن يواصل تنفيذ ما نطلبه

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

رغم رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام ..إسرائيل تستعد لخفض عدد قواتها العسكرية في غزة

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

الأخبار الرئيسية

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

رسالة إسرائيلية لواشنطن: لا حصانة لمهاجمي 7 أكتوبر من القتل ولا انسحاب قبل تحقيق الأهداف الأمنية

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج