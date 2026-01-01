شيرين عبدالوهاب تحقق خسارة وزن ملحوظة عبر برنامج غذائي وتمارين رياضية

وكالات /سما/

بدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برشاقة أكثر وضوحًا في حفلتها الأخيرة على ساحل البحر، مما لفت انتباه متابعيها وجمهورها إلى التحول الملحوظ في مظهرها.

اتبعت عبدالوهاب برنامجًا صحيًا مكثفًا امتد لمئة يوم كاملة بإشراف الدكتور محمود العفيفي، اعتمد على نهج غذائي صارم ركز على الأطعمة الخفيفة والزبادي والبروتين والخضراوات المتنوعة.

كما شملت خطة البرنامج ممارسة رياضة المشي بانتظام، وهي التمرينات التي يوصي بها الدكتور بقوة نظرًا لفاعليتها وتأثيرها الإيجابي على تحقيق الأهداف الصحية.

أسهم الالتزام المستمر بتعليمات البرنامج، سواء الغذائية أو الرياضية، في نجاح هذه التجربة والوصول إلى النتائج المطلوبة التي بدت واضحة في إطلالتها الأخيرة.