لجنة البناء الوطني والحكومي في "ثوري فتح" تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مفوضية البناء الوطني والحكومي

رام الله/سما/

عقدت لجنة البناء الوطني والشأن الحكومي في المجلس الثوري لحركة "فتح" اجتماعاً تنسيقياً وتكاملياً مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام مفوضية البناء الوطني والحكومي الدكتور أحمد أبو هولي بحضور نائب أمين سر المجلس الثوري أنطون سلمان.

وشهد الاجتماع مناقشات عميقة ركّزت على برنامج المفوضية وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية والتنظيمية بكفاءة واقتدار.

وشدد المجتمعون على أهمية تحقيق الربط التكاملي بين التخطيط الاستراتيجي الصانع للسياسات، وبين العمل التنفيذي الميداني المحقِّق للنتائج الملموسة.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور أحمد أبو هولي على أهمية المفوضية ودورها المحوري بالنهوض بواقع الحركة وتنفيذ رؤيتها السياسية وتوجهاتها، وضرورة العمل التكاملي مع كافة المكونات لتعزيز دور الحركة في البناء الوطني والمؤسسي ضمن رؤية أوسع بما يخدم صمود شعبنا على طريق الحرية والاستقلال مستعرضاً خطة العمل المستقبلية للمفوضية.

وأكد رئيس اللجنة عضو المجلس الثوري للحركة الأخ عايد عويمر أن هذا اللقاء يمثل خطوة أساسية لترسيخ علاقة تكاملية بين لجان المجلس الثوري والمفوضيات الحركية تحت مظلة النظام الداخلي لحركة "فتح" باعتباره المرجعية الناظمة، مشدداً على دور اللجنة المحوري في متابعة سياسات الحركة ويعزز حضورها بما ينعكس على الحالة الوطنية والتنظيمية.

وحضر الإجتماع، أعضاء المجلس الثوري سلوى هديب، نجاة أبو بكر، حنان الوزير، باسل البزرة ومدير عام المجلس حنين خويرة.